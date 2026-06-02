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منوبة - قريبا استئناف اشغال بناء المسبح البلدي المغطى بعد توفير اعتمادات إضافية والمصادقة على اسناد الصفقة

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 20:38 قراءة: 1 د, 33 ث
      
تستأنف قريبا اشغال بناء المسبح البلدي المغطى نصف اولمبي بمنوبة بعد رفع الاعتمادات المرصودة له الى 14.8 مليون دينار وتوفير الكلفة الإضافية الضرورية لإنجاز المشروع، ومصادقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية نهاية ماي 2026 على إسناد الصفقة لمقاولة والشروع جهويا في إعداد ملف الصفقة للانطلاق في الأشغال الذي سيكون جاهزا في غضون أيام.   
واوضح بهذا الخصوص، المندوب الجهوي للشباب والرياضة كمال هنيد لصحفية "وات"، ان المشروع المبرمج منذ 2017، اخذ مسار الإنجاز بعد إشكاليات فسخ الصفقة الأولى، وانسحاب مقاولة ثانية، والقيام بطلبات عروض  كان رابعها والاخير في جويلية 2025 ،وارتفاع الكلفة من  182فاصل7 مليون دينار، بمساهمة من بلدية منوبة بما قيمته 360 الف دينار، الى الكلفة الحالية، وذلك بعد ان تم مناقشة الكلفة التقديرية من قبل لجنة التقييم، وتوفير الاعتمادات من قبل وزارة الشباب والرياضة، حرصا منها على استئناف اشغال المشروع الذي انطلق في اوت2021، وتعطل بنسبة اشغال لم تتجاوز 1 بالمائة وفق هنيد.
 ومن المنتظر ان تتواصل اشغال الانشاء بعد برمجتها  على مساحة 2420 مترا مربعا، وتشمل مكونات متنوعة على غرار حوض سباحة ب  6 اروقة بعمق 1،8 م، ومدارج مجهزة ب 100 مقعد، وحجرات ملابس، ومشرب، ومكاتب، ومغازة، والمرافق الصحية إضافة إلى موقف للسيارات وكافة المرافق الضرورية.

ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع الشبابي والرياضي مكسبا حقيقيا للمنطقة، من خلال فتح افاق جديدة أمام الشباب لاكتشاف قدراتهم الرياضية وتنميتها، ولا سيما في مجال السباحة، إلى جانب توفير فضاء ترفيهي جاذب للعائلات والأهالي يتمتع بموقع استراتيجي ضمن قطب شبابي ورياضي متكامل، يضم المركب الرياضي وقاعة الرياضات الفردية والمركب الشبابي، بما يعزز تكامل البنية التحتية المخصصة للشباب ويفتح افاقا رحبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة.  
ولاقى توفير الاعتمادات الإضافية وإعلان المصادقة النهائية استحسان المواطنين والبلدية وأعضاء المجلس المحلي للتنمية بمنوبة والنائبة بمجلس النواب أسماء درويش التي اعتبرته احدى أولوياتها مع جملة المشاريع المعطلة بالجهة، معبرة لوات عن املها ان تنفذ الاشغال بنسق حثيث وتنتهي في الآجال المحددة، حتى يدخل هذا المشروع الشبابي الحيوي حيز الاستغلال.
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