بن عروس: بلدية مقرين تضبط برنامجا دوريا لمقاومة الناموس

ضبطت بلدية مقرين من ولاية بن عروس برنامج تدخل ميداني لمقاومة الناموس سواء باستعمال تقنية التضبيب الحراري، أو بالمداواة باستعمال مبيدات مرخص لها من طرف وزارة الصحة، ويشمل هذا البرنامج مختلف الأحياء والتجمعات السكنية بالجهة، وذلك وفق رزنامة عمل تشمل ضبط نوعية التدخل ومختلف النقاط المعنية به.وأعلنت بلدية مقرين، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج ينقسم الى محورين أساسيين يتعلق الأول ببرمجة تدخلات ميدانية باعتماد آلية المقاومة الكيميائية لليرقات بعد ثبوت إيجابية المخفر باستعمال مبيدات مرخص لها من طرف وزارة الصحة، ويشمل القنال الحزامية على مستوى الطريق الجهوية عدد 24، والقنال الرابطة بين البلديات على مستوى نفس الطريق، وضفاف البحيرة وذلك بمعدل تدخل يومين من كل أسبوع.كما يشمل هذا المحور التدخل بمعدل يوم في الأسبوع على مستوى مجرى مياه الامطار وراء معمل مواد التنظيف، والقنال المفتوحة بسيدي رزيق، وقنال نهج الواد حتى منطقة رادس، وقنال نهج الدوحة، والقنال المفتوحة قبالة نهج القدس، والقنال المفتوحة بشارع البيئة، ومجمع مياه الامطار بسيدي رزيق، ومجمع مياه الامطار بجانب "سونا بروف"، إلى جانب برمجة تدخل يومي يشمل دهاليز ديوان الحبوب، ودهاليز عمارات مقرين، ودهاليز مركز البريد، وبالوعات مياه الامطار.ويتعلق المحور الثاني بمقاومة الناموس الطائر باستعمال تقنية التضبيب الحراري ليشمل كل يوم اثنين منطقة مقرين شاكر 2 ، وكل يوم ثلاثاء كلا من حي الجوهرة وحي الصيدلية، وكل يوم اربعاء منطقتي مقرين العليا ومنزل مبروك، وكل يوم خميس منطقة سيدي رزيق وحي الهناء، وكل يوم جمعة منطقة مقرين الرياض و"ببنارويال"، فيما خصص يوم السبت للمناطق التي يلاحظ فيها تواجد كثيف للناموس.وتدعو بلدية مقرين كافة المواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذه الحملة من خلال إزالة المياه الراكدة من المنازل والأسطح والحدائق، وتغطية خزانات المياه وإحكام غلقها، والمحافظة على نظافة المحيط، وعدم إلقاء الفضلات في القنوات ومجاري المياه، والإبلاغ عن أماكن تكاثر الحشرات عند ملاحظتها.ووفقا لنص البلاغ، فإن هذا البرنامج يبقى قابلا للتغيير أو التعديل حسب الكثافة الحشرية او حالة الطقس هطول امطار او هبوب رياح قوية).يذكر أن العديد من المواطنين اشتكوا خلال الفترة الأخيرة من انتشار لافت للناموس والباعوض خاصة خلال الفترة المسائية، وهو ما دفع عددا من البلديات إلى اعتماد برنامج تدخل عاجل لمقاومة الناموس باستعمال المقاومة الكيميائية المتمثلة في رش المبيدات الحشرية في مختلف المنشآت المائية، (أودية ، مجاري مياه، أحواض تجميع مياه الأمطار، بالوعات تصريف مياه الأمطار)، والانطلاق في عملية التضبيب الحراري خلال الحصة الليلية، وذلك حسب برنامج عمل يتم ضبطه بالتنسيق مع لجنة النظافة و مختصين من وزارة الصحة.