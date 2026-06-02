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جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا و14 افريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 22:04 قراءة: 1 د, 28 ث
      
احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 افريقيا، ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات (CWUR)، وصُنّفت في المرتبة 995 عالميًا من بين 21 ألف و291 جامعة ومؤسسة تعليم عال لتدخل ضمن فئة 4.7 بالمائة لأفضل جامعات العالم.

وبينت جامعة المنار، اليوم الثلاثاء، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن هذا الإنجاز لا يقتصر على التموقع في سلم التصنيفات العالمية فحسب، بل يعكس بالأساس قوة الأداء العلمي والبحثي للجامعة، حيث احتلّت المرتبة 955 عالميًا في مجال البحث العلمي، وهو مؤشر يعبر عن جودة الإنتاج العلمي لباحثيها، وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير المعرفة وإثراء الإنتاج العلمي العالمي.


ويكتسب هذا التتويج أهمية خاصة بالنظر إلى المنهجية الصارمة التي يعتمدها هذا التصنيف "CWUR"، أحد أبرز التصنيفات الدولية المستقلة، والذي يستند إلى تحليل المعلومات لتقييم الجامعات حول العالم وفق مؤشرات دقيقة وموضوعية، من أبرزها حجم الإنتاج العلمي، وجودة المنشورات البحثية، والتأثير العلمي للأبحاث المنشورة، فضلًا عن عدد الاستشهادات العلمية التي تعكس القيمة الفعلية للمخرجات البحثية ومدى تأثيرها داخل المجتمع العلمي الدولي.


ويعتبر هذا الاعتراف الدولي المتجدد، حسب بلاغ الجامعة، ثمرة مسار متواصل من العمل والالتزام والتميز، تقوده الأسرة الجامعية بكل مكوناتها من أساتذة وباحثين وطلبة وإداريين وشركاء، في سبيل ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والبحث العلمي المنتج.

كما يعكس هذا التصنيف قدرة الجامعة على مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالميًا، وتحويلها إلى فرص للارتقاء بالأداء وتعزيز الحضور الدولي، بما يجعل من جامعة تونس المنار نموذجًا للجامعة العمومية التونسية القادرة على المنافسة في أرقى الفضاءات الأكاديمية العالمية.

ومركز التصنيف العالمي للجامعات "CWUR"، هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة السياسية والرؤى الاستراتيجية وخدمات الاستشارات للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية. ويقيّم المركز جودة التعليم وفرص العمل وجودة الهيئة التدريسية والبحث، دون الاعتماد على الاستبيانات وتقديم بيانات من الجامعات.

ويقوم المركز بتصنيف أفضل 2000 جامعة من بين عشرين ألف مؤسسة تعليمية حول العالم.
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