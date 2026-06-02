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"نحت الكيان" ورشة مفتوحة في النحت بمادة الطين بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 21:08 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تحت عنوان "نحت الكيان" انتظمت اليوم الثلاثاء بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد وببادرة من المركب الثقافي أبو بكر القمودي ورشة مفتوحة في النحت بمادة الطين بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعين والباحثين الجامعيين من عدة ولايات وعدد من الطلب.
وبينت المنسقة للورشة والمختصة في علوم الفنون وممارستها، ريم زعفوري، في تصريح لوات، أن هذه الورشة تسعى إلى الانفتاح على الفنون التشكيلية بالجهة ومزيد التعريف بها ونشرها في الجهات الداخلية وغرسها لدى الجميع.
وأوضحت أن الورشة فرصة للمشاركين في إعادة نحت كيانهم والتعبير عن ذواتهم من خلال استعمال مادة الطين التي خلق منها الإنسان وتشكيل وجودهم ثم مناقشة مختلف الأعمال التي تم إنجازها.


وأشار الأستاذ المحاضر بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس علي الحبيب الفريوي الى أهمية مثل هذه الورشات خاصة بالمناطق الداخلية التي بقيت محرومة من المجال الفني والثقافي العميق الذي يؤسس ويبني كيان الانسان ويمنحنا أسلوب الحياة وهي وظيفة الفن، وفق تعبيره.
واعتبر أن المشاركين في الورشة يقومون بنحت كياناتهم الخاصة من خلال تفاعلهم مع الطين لأن نحت الكيان هو نحت الوجود.
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