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وزارة البيئة تنظم يومي 5 و6 جوان تظاهرة بيئية كبرى بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 20:05 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تزامناً مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للبيئة، تُحيي تونس في الخامس من جوان 2026، اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار "التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك".

وفي هذا السياق، كشفت وزارة البيئة عن برنامج بيئي واستراتيجي متكامل يهدف إلى مواجهة التحديات المناخية الراهنة والدفع بالانتقال الإيكولوجي للبلاد.


وتتضمن الفعاليات يومي 5 و6 جوان 2026 بمدينة الثقافة تظاهرة بيئية كبرى، تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية، وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية


وجاء البرنامج السنوي لهذا العام ليعكس رؤية عملية وشاملة لا تقتصر على التوعية النظرية فحسب، بل تمتد لتشمل التدخلات الميدانية والدعم المالي للمشاريع الخضراء وإشراك الناشئة في الوعي البيئي.

وأعدّت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا يضم جملة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها اقرار خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر وتنسيق التدخلات وتثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة
بما يعزز الاقتصاد الدائري.

كما سيتم، بالمناسبة تنظيم أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الإيكولوجي فضلا عن التعريف بمبادرة "الساحل" وتنفيذ عمليات تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين.

وينتظر، أن تنظم الوزارة زيارات ميدانية مؤطرة لتلاميذ المدارس والطلبة لمحطات التطهير في كامل ولايات الجمهوريّة علاوة على إطلاق خط تمويل موجّه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية
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