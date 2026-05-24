بعد بلوغ الدور النهائي لكاس تونس: الترجي الجرجيسي يضمن المشاركة في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية

ضمن الترجي الجرجيسي المشاركة في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم في نسختها القادمة اثر تاهل فريق عاصمة الزياتين مساء اليوم الاحد الى الدور النهائي لكاس تونس, وفق ما اكده وسام اللطيف عضو المكتب الجامعي لكرة القدم لوكالة تونس افريقيا للانباء.وكان الترجي الجرجيسي قد انتصر على النادي الصفاقسي في وقت سابق اليوم الاحد بنتيجة 1-صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن نصف نهائي المسابقة.وسيلتقي الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي يوم الاحد القادم في مباراة نهائي الكاس لموسم 2025-2026 بعد فوز فريق باب سويقة في نصف النهائي على شبيبة العمران بنتيجة 1-صفر بملعب زويتنوستكون كرة القدم التونسية ممثلة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم بكل من النادي الافريقي و الترجي الرياضي في حين سيشارك كل من النادي الصفاقسي و الترجي الجرجيس في كاس الكنفدرالية.