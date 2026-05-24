بنزرت: حملات رقابية زجرية وتحسيسية مشتركة بالفضاءات التجارية والأسواق اليومية والأسبوعية وساحات بيع الاضاحي بكلّ المعتمديات  

تتواصل حملات المراقبة الزجرية والتوعوية بالفضاءات التجارية والأسواق اليومية والاسبوعية وساحات بيع الأضاحي بكلّ معتمدبات ولاية بنزرت، وذلك في اطار التصدي لكل أشكال المضاربة والبيع المشروط، والضغط على الأسعار، وخاصة أسعار اللحوم الحمراء.وفي هذا الصدد، انتظمت اليوم الأحد حملة جهوية مشتركة بإشراف ميداني من قبل رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للاحتكار ورئيس المجلس الجهوي للأمن والي بنزرت سالم بن يعقوب، واستهدفت محلات القصابين، ونقاط البيع بكل من السوق البلدي صلاح الدين بوشوشة ببنزرت الشمالية، والسوق البلدي براس الجبل، وعددا من الفضاءات المخصصة لبيع اضاحي العيد ببنزرت الجنوبية، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأكّد والي الجهة، بالمناسبة، على ضرورة تفعيل الإجراءات الواجبة للتصدي لجميع مظاهر الخروج عن القانون في ما يتعلق بالضوابط الصحية والمعاملات التجارية وضمان التزود بجميع المواد الاستهلاكيّة.ودعا خلال لقاءات مباشرة مع أصحاب المحلات التجارية ولاسيما القصابين والمنتصبين بالفضاءات المخصصة لبيع الاضاحي إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف التدابير المتخذة من قبل الدولة بمناسبة عيد الأضحى، وإلى العمل على تخفيض الأسعار تكريسا للبعد التضامني بين مختلف شرائح المجتمع.من جهته، أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، صادق للاهم، أن الحملة انتظمت بالشراكة بين المصالح الرقابية التابعة للادارة الجهوية للتجارة ببنزرت والأمن والحرس الوطنيين والشرطة والحرس البلديين، علاوة على السلط المحلية، وتتنزل في اطار مزيد تكثيف التواجد الميداني خلال هذه الفترة الحساسة المتزامنة مع الاستعدادات لعيد الإضحى، ومواصلة للبرنامج الرقابي المشترك الذي يعتمد على تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، مع الرفع من نسق التدخلات الميدانية بالفضاءات والأسواق التي تشهد حركية مكثفة بمناسبة عيد الأضحى، وخاصة نقاط بيع الأضاحي واللحوم الحمراء.وأضاف أن الحملة أفضت إلى تحرير عدد من المخالفات الاقتصادية، وركّزت على تكريس البعد التوعوي والتحسيسي للضغط على الاسعار، وتنفيذ سلسلة هامّة من إجراءات التخفيض في الأسعار توجهت بالخصوص للتجار، وباعة مختلف المواد الاستهلاكية، وأيضا للمنتصبين بالفضاءات المخصصة لبيع اضاحي العيد.وأكّد أن هذه الحملات الرقابية المشتركة متواصلة بذات النسق العالي في جميع مناطق ومعتمديات الولاية سواء خلال هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى وأيضا خلال الموسمين الصيفي والسياحي.كما دعا، في نفس السياق، مكونات المجتمع المدني بالجهة وأعضاء المجالس المنتخبة، إلى دعم المجهودات المبذولة من قبل السلط المركزية والجهوية والمحلية المشتركة في هذا الاطار خدمة للصالح العام والمواطن بدرجة أولى.