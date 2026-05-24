وزير الشؤون الدٌينية وأعضاء الوفد الرسمي يزورون الحجيج ويتفقدون ظروف إقامتهم

أدى وزير الشؤون الدّينية ورئيس الوفد الرّسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهالي، أول أمس الجمعة، زيارتين تفقديتين إلى نزل "منارات غزة" بمنطقة غزّة ونزل "إعمار المنار" بشارع إبراهيم الخليل في مكّة المكرّمة (المملكة العربية السعودية)، أين يقيم الحجيج التونسيّون.

وكان الوزير مصحوبا ببقية أعضاء الوفد الرسمي، وهم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، ووزير الشباب والرياضة الصادق المورالي وكذلك الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية اليوم الأحد.


واطلع الوزير ومرافقوه، على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية، معربا عن تقديره لما لمسه فيهم من جدية ومسؤولية ووطنية عالية في أداء مهامهم، وموصيا إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم.


كما التقى الوزير ومرافقوه بالحجيج التونسيين الميامين في بهو النزل وفي غرفهم، واطلعوا على ظروف إقامتهم ونوعيّة الخدمات المسداة إليهم، حيث عبّر الحجيج عن ارتياحهم لأداء مكتب حجاج تونس وعن فخرهم بانتمائهم لوطنهم.

وقد واكب هذه الزيارة بالخصوص القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجمهورية التونسية بالرياض والقنصل العام بالنيابة بالقنصلية العامة بجدّة.
