القيروان: حجز 75 كغ من الكبدة المجمّدة من أجل مخالفة شروط السلامة الصحيّة في حفظها

حجزت مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان بالتعاون مع الوحدات الأمنية 75 كغ من الكبدة المجمّدة متأتية من بلد أجنبي لدى أحد القصابين بالقيروان، وذلك من أجل عدم تطبيق شروط السلامة الصحيّة في حفظها.

وأوضحت منسقة الهيئة بالقيروان، نادرة العمري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تأمين هذه الكميات وسيتم غدا الاثنين إتلافها وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية التي تعهدت بفتح تحقيق في الغرض.

ودعت المتحدّثة المواطنين إلى ضرورة الانتباه للعلامات الصحية عند اقتناء هذا المنتج الحساس لاسيما خلال فترة عيد الأضحى وذلك حماية لسلامتهم، وفق تأكيدها.

ومن بين العلامات الصحيّة التي يجب الانتباه إليها تغيّر اللون الطبيعي للكبدة، وظهور رائحة كريهة غير طبيعية، بالاضافة الى ملمس لين جدا او غير متجانس، مع وجود آثار بلورات ثلج على هذه المادة كعلامة على ذوبانها، وفق  نفس المصدر.
18:32 - القيروان: حجز 75 كغ من الكبدة المجمّدة من أجل مخالفة شروط السلامة الصحيّة في حفظها
