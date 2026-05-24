جمعية أصدقاء قرطاج تعلن عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج للمطالبة بالوقف الفوري لقطع الأشجار واقتلاعها في قرطاج

أعلنت جمعية أصدقاء قرطاج، الأحد، عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج طالبت فيه بالوقف الفوري لقطع الأشجار وإقتلاعها في قرطاج.وتضمن المطلب الرسمي، جميع الوثائق المتعلقة بأعمال قطع الأشجار واقتلاعها والاجتماعات التي وقع عقدها بين المواطنين والبلدية وإجراء تحقيق في هذه الأعمال، إلى جانب برنامج إدارة بديل للغطاء النباتي وإعادة التشجير في البلدية.وقد سبق هذا الطلب، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين عن هذه الأعمال.وكان البعض من متساكني قرطاج قد تقدموا يوم 5 ماي 2026، بعريضة إستعجالية إلى كل من والي تونس ورئيس بلدية قرطاج ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة، طالبوا فيها بالإيقاف الفوري لأشغال قص وقلع الأشجار وحماية الغطاء النباتي بمنطقة قرطاج، على إثر ما تم تسجيله من عمليات قص وقلع للأشجار بالمنطقة.واعتبروا أن هذه التدخلات تمثل مسارا خطيرا بالتوازن البيئي وبالطابع التاريخي والجمالي لقرطاج، مؤكدين أنها تتم دون إعلام كاف للرأي العام المحلي ودون توضيح علمي أو بيئي دقيق يبرر حجم الإزالة.ودعوا في هذا الشأن، إلى فتح تحقيق إداري وبيئي عاجل حول هذه التدخلات، وعقد جلسة إستماع عاجلة تضم السلط المحلية والمجتمع المدني والخبراء البيئيين، فضلا عن إعداد برنامج بديل إن وجد يحترم البيئة ويعتمد مبدأ التعويض والتشجير.مدفعي