JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:43 Tunis

جمعية أصدقاء قرطاج تعلن عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج للمطالبة بالوقف الفوري لقطع الأشجار واقتلاعها في قرطاج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0a1757d0c833.98460285_gjefmoqiplhkn.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 17:30 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعلنت جمعية أصدقاء قرطاج، الأحد، عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج طالبت فيه بالوقف الفوري لقطع الأشجار وإقتلاعها في قرطاج.

وتضمن المطلب الرسمي، جميع الوثائق المتعلقة بأعمال قطع الأشجار واقتلاعها والاجتماعات التي وقع عقدها بين المواطنين والبلدية وإجراء تحقيق في هذه الأعمال، إلى جانب برنامج إدارة بديل للغطاء النباتي وإعادة التشجير في البلدية.

وقد سبق هذا الطلب، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين عن هذه الأعمال.
أخبار ذات صلة:
جمعية أصدقاء قرطاج تعلن عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج للحصول على توضيحات حول عمليات قصّ الأشجار الأخيرة...

وكان البعض من متساكني قرطاج قد تقدموا يوم 5 ماي 2026، بعريضة إستعجالية إلى كل من والي تونس ورئيس بلدية قرطاج ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة، طالبوا فيها بالإيقاف الفوري لأشغال قص وقلع الأشجار وحماية الغطاء النباتي بمنطقة قرطاج، على إثر ما تم تسجيله من عمليات قص وقلع للأشجار بالمنطقة.


واعتبروا أن هذه التدخلات تمثل مسارا خطيرا بالتوازن البيئي وبالطابع التاريخي والجمالي لقرطاج، مؤكدين أنها تتم دون إعلام كاف للرأي العام المحلي ودون توضيح علمي   أو بيئي دقيق يبرر حجم الإزالة.
ودعوا في هذا الشأن، إلى فتح تحقيق إداري وبيئي عاجل حول هذه التدخلات، وعقد جلسة إستماع عاجلة تضم السلط المحلية والمجتمع المدني والخبراء البيئيين، فضلا عن إعداد برنامج بديل إن وجد يحترم البيئة ويعتمد مبدأ التعويض والتشجير.
 
مدفعي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329909

babnet

كل الأخبار...

17:43 - كاس تونس (2025-2026): الترجي الرياضي و الترجي الجرجيسي يؤثثان المباراة النهائية
17:34 - الترجي والترجي الجرجيسي إلى نهائي كأس تونس
17:30 - جمعية أصدقاء قرطاج تعلن عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج للمطالبة بالوقف الفوري لقطع الأشجار واقتلاعها في قرطاج
17:28 - حجز وإتلاف أكثر من 1205 كغ من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر
16:58 - مستقبل المرسى: اتفاق مع عماد بن يونس للاشراف على الدكة الفنية للفريق
16:53 - تونس تؤكد التزامها بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقاتها في القارة حتى تكون افريقيا سيدة لقرارها ومتحكّمةً في مقدّراتها وثرواتها
16:02 - توزر: تهيئة الطريق الوطنية عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة
15:46 - توزر: أنشطة سياحية متنوعة في إطار سياحة المؤتمرات والملتقيات تزامنا مع استعدادات إنجاح الموسم الصيفي
15:12 - اطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية قوريا
15:09 - "حملة نظافة "من أجل سكة حديدية آمنة وفضاءات نقل نظيفة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
28°-18
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No