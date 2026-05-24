كثّفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تدخلاتها الميدانية، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كغ من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد.وأوضحت الهيئة، أن هذه الحملات الرقابية، تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية، وبالشراكة مع السلط والهياكل المتدخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية، بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك.كما عززت الهيئة حملاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار، حيث تولّت فرق ميدانية تابعة للإدارة المركزية، تضم أطباء بياطرة وأخصائيي حفظ صحة، تنظيم حملات توعية لحثّ المربين والتجار على الالتزام بالشروط الصحية والترتيبية المعمول بها، إلى جانب توجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة وطرق حفظ اللحوم بعد الذبح.وشملت هذه الأنشطة، توزيع مطويات توعوية داخل أسواق الدواب ونقاط البيع المنظمة، تضمنت أهم التوصيات المتعلقة بالاختيار السليم للأضحية وشروط النقل والإيواء وقواعد الذبح الصحي وطرق التخزين السليم، بما يساهم في تعزيز الثقافة الصحية والوقاية من المخاطر الغذائية خلال فترة العيد.وفي سياق متصل، تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة، في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والشرطة البلدية والأمن، من حجز عجلين داخل أحد المسالخ بلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كغ، بعد التفطن إلى وجود علامات مرضية، حيث تأكدت إصابتهما بمرض السل، ليتم إتلافهما طبقًا للإجراءات الصحية المعمول بها.كما تم بسوسة حجز حوالي 540 كغ من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي، بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزوّد، إضافة إلى عدم احترام درجات التبريد المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.وفي ولاية جندوبة، أسفرت عمليات المراقبة عن حجز 37.85 كغ من لحم الضأن مجهول المصدر بأحد محلات بيع اللحوم الحمراء، فيما تم بولاية قفصة حجز 52.8 كغ من لحوم الأغنام إثر تسجيل إخلالات تتعلق بشروط الحفظ والسلامة الصحية.أما بولاية القيروان، فقد تم حجز 75 كغ من الكبدة المجمدة لدى أحد الجزارين، لكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى تخزينها في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، وعدم احترام سلسلة التبريد.وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنها وضعت، بمناسبة عيد الأضحى، فريقًا من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد، للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق "واتساب".ودعت الهيئة عموم المواطنين، إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة أو الاتصال بالرقم الأخضر 80106977 للإبلاغ أو الاستفسار، في إطار دعم جهود الوقاية وحماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية خلال هذه المناسبة الدينية.