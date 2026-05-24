JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:02 Tunis

اطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية قوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/686e61aab9db55.12297955_kjofenlpqihmg.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 15:12 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تم إطلاق سلحفاتين بحريتين من صنفين مختلفين (ضخمة الرأس وخضراء)، في حركة رمزية تجسد ضرورة المحافظة على الأنواع البحرية المهددة وتثمينا للتنوع البيولوجي البحري المحليّ، وذلك خلال زيارة اداها وزير البيئة، حبيب عبيد، امس السبت 23 ماي 2026 الى المحمية البحرية "قوريا" .

واندرج ذلك في إطار تعزيز مقاربة التصرف التشاركي في المحميات البحرية، وتثمينا لدورها في التوازن الايكولوجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.


وتعد قوريا واحدة من أهم المحميات البحرية في تونس،إلى جانب جالطة وزمبرة وزمبرتا والكنايس، لما تزخر به من تنوع بيولوجي بحري وباعتبارها المكان الوحيد والدائم لتعشيش السلاحف البحرية ولاحتضانها لحوالي 110 صنف من الطيور البحرية، وبمحافظتها على المصاطب الطبيعية للبوسيدونيا ''الضريع'' لحماية الشاطئ من الانجراف البحري.


وتضم تونس في المجمل، 44 حديقة وطنيّة ومحمية طبيعية، و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية، و 46 منطقة هامة للمحافظة على الطيور. وتسعى وزارة البيئة إلى تعزيز هذا الرصيد من خلال إضافة مناطق جديدة ومشاريع قوانين لحماية الثروات الطبيعية.

كما يمثل هذا البرنامج التوعوي فرصة لمشاركة مختلف الفئات العمرية، حيث تم إطلاق شخصية لؤي-Leo سفيرا للبيئة، إذ يجسد دور البطل الذي يرافق الأطفال في رحلة توعوية لتبني سلوكيات إيجابية لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث البلاستيكي، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة وجمعيّة أزرقنا الكبير، ضمن مشروع BeMed+ الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وجمعية أزرقنا الكبير، بهدف الحد من التلوث البلاستيكي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329905

babnet

كل الأخبار...

16:02 - توزر: تهيئة الطريق الوطنية عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة
15:46 - توزر: أنشطة سياحية متنوعة في إطار سياحة المؤتمرات والملتقيات تزامنا مع استعدادات إنجاح الموسم الصيفي
15:12 - اطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية قوريا
15:09 - "حملة نظافة "من أجل سكة حديدية آمنة وفضاءات نقل نظيفة
15:07 - امسية ثقافية " لمة الخير" يوم 31 ماي 2026 باحدى الفضاءات بمدينة حلق الوادي بمناسبة الاحتفال بعيد الامهات "
14:43 - رئيسة غرفة أخصائيي علاج النطق: ضرورة الإحاطة المبكرة بالأطفال الذين يعانون اضطرابات وتأخر الكلام
14:42 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
14:08 - "خاتم الأنبياء": الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ"رد جهنمي"
13:20 - بلدية تبرسق تحتضن الاحد 31 ماي ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة
12:43 - كاس تونس: – طريق النهائي يمر عبر صفاقس وزويتن
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
28°-18
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No