توزر: تهيئة الطريق الوطنية عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة

تشمل تدخّلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر، خلال الفترة الحالية، تهيئة 5 كلم من الطريق الوطنية عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة، وإصلاح الحفر والكسور على هذه الطريق ذات الحيوية والحركيّة الكبيرة، وذلك من جملة 7 كلم مبرمجة للتهيئة (تم الانتهاء من تهيئة وإصلاح كيلومترين خلال شهر مارس الماضي)، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيبي.وبيّن نصيبي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن التدخّلات الحالية تتضمّن بالخصوص تغليف الطريق على طول 5 كلم بطبقة من التربة ثم طبقة من الاسفلت حتى تكون في حالة طيبة، وذلك على إثر تشكي المواطنين من كثرة الكسور على الطريق في الأشهر الماضية.وأشار إلى أنّ مصالح وزارة التجهيز برمجت مشروع تجديد للطريق المذكورة على طول 50 كلم من مفترق حامة الجريد على مستوى التقاطع بين الطريق الوطنية عدد 16 والطريق الوطنية رقم 3 إلى غاية مدخل مدينة تمغزة مرورا بالشبيكة، وهو مشروع وقعت برمجته بالمخطط الاستثماري الحالي وخصّصت له تمويلات بقيمة 55 مليون دينار طبقا للدراسات.وأوضح أن الطريق الوطنية عدد 16 تحظى باهتمام الدولة جهويا ومركزيا باعتبارها رابطة بين الحدود التونسية الجزائرية، ويجري حاليا البحث عن مصادر لتمويل المشروع، غلى حدّ قوله.