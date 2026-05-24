"حملة نظافة "من أجل سكة حديدية آمنة وفضاءات نقل نظيفة

قامت شركة النقل بتونس،السبت 23 ماي 2026 بالتعاون مع السلط المحلية ومكوّنات المجتمع المدني، بأعمال تنظيف مشتركة لحرمة السكة وإزالة الأعشاب الطفيلية بين محطتي "ابن سينا" و"الكبّــارية" على مسلك خط المترو رقم 1.ويأتي هذا النشاط امتدادا لسلسلة من الأنشطة الدورية السابقة التي تم إنجازها بمحطة "الوردية 6 " ومحطة "حي النور".ويندرج هذا النشاط،وفق بلاغ للشركة، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات العمومية، وتكريساً لثقافة التطوّع والشراكة المواطنية.ويهدف هذا البرنامج إلى معاضدة جهود الشركة في تأمين نظافة مسارات خطوط السكك الحديدية بالنسبة لشبكة المترو والخط الحديدي تونس-حلق الوادي-المرسى وحماية المحيط البيئي للمحطات بهدف الوقاية من مخاطر الحرائق وتراكم الفضلات وخاصة منها المنزلية التي ما فتأت تعطّل جهود المؤسسة.وقد تولت شركة النقل بتونس توفير الأدوات الضرورية للأشغال المتعلّقة بالنظافة في حين تولّت إدارة النظافة ببلدية تونس توفير أعوان وشاحنة ورافعة صغيرة لرفع الفضلات. كما تولى أعوان الشركة تأمين الفضاء وتوجيه المتطوعين في النطاق المخصص للنشاط.ودعت الشركة المواطنين إلى ضرورة المحافظة على المحطات ومحيطها باعتبار أنّ النظافة مسؤولية جماعية مرحبة بكل المبادرات المجتمعية في إطار المقاربة التشاركية الهادفة إلى دعم جهود النقل العمومي الآمن والنظيف.