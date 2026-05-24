JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:02 Tunis

امسية ثقافية " لمة الخير" يوم 31 ماي 2026 باحدى الفضاءات بمدينة حلق الوادي بمناسبة الاحتفال بعيد الامهات "

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a12e59547d076.18581030_hnglojpfkieqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 15:07 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ينظم الاتحاد الوطني للمراة التونسية بالضاحية الشمالية، أمسية خيرية وثقافية بعنوان "لمة الخير"، يوم الاحد 31 ماي الجاري، باحدى الفضاءات بمدينة حلق الوادي

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التضامنية بمناسبة الاحتفال بعيد الامهات وتزامنا مع شهر التراث التونسي الأصيل


وستخصص مداخيل هذا الحفل الموسيقي لتهيئة وتطوير مركز الاحاطة والتوجيه للنساء ضحايا العنف فضاء 13 أوت بالقصبة


ويتضمن البرنامج عرض موسيقي تحييه فرقة الشيشخان النسائية بقيادة الفنانة المحترفة منية بوبكري وبمشاركة نخبة من العازفات المبدعات

مركز الإحاطة والتوجيه "فضاء 13 أوت" بالقصبة هو مؤسسة اجتماعية وقانونية تابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مخصصة لاستقبال وتوجيه ومساعدة النساء ضحايا العنف الجسدي واللفظي والنفسي والاقتصادي وتقديم خدمات الإيواء والإحاطة.

ويوفر المركز خدماته عبر خلايا عمل اجتماعي لاستقبال الحالات والاستماع لمشاكلها وتوفير الاستشارات القانونية لحماية النساء وتوجيههن الى جانب تقديم الدعم النفسي للنساء المتضررات وتوفير الدعم العيني والمادي للفئات ذات الحاجة والتدخل لدى الهياكل العمومية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329900

babnet

كل الأخبار...

16:02 - توزر: تهيئة الطريق الوطنية عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة
15:46 - توزر: أنشطة سياحية متنوعة في إطار سياحة المؤتمرات والملتقيات تزامنا مع استعدادات إنجاح الموسم الصيفي
15:12 - اطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية قوريا
15:09 - "حملة نظافة "من أجل سكة حديدية آمنة وفضاءات نقل نظيفة
15:07 - امسية ثقافية " لمة الخير" يوم 31 ماي 2026 باحدى الفضاءات بمدينة حلق الوادي بمناسبة الاحتفال بعيد الامهات "
14:43 - رئيسة غرفة أخصائيي علاج النطق: ضرورة الإحاطة المبكرة بالأطفال الذين يعانون اضطرابات وتأخر الكلام
14:42 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
14:08 - "خاتم الأنبياء": الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ"رد جهنمي"
13:20 - بلدية تبرسق تحتضن الاحد 31 ماي ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة
12:43 - كاس تونس: – طريق النهائي يمر عبر صفاقس وزويتن
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
28°-18
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No