امسية ثقافية " لمة الخير" يوم 31 ماي 2026 باحدى الفضاءات بمدينة حلق الوادي بمناسبة الاحتفال بعيد الامهات "

ينظم الاتحاد الوطني للمراة التونسية بالضاحية الشمالية، أمسية خيرية وثقافية بعنوان "لمة الخير"، يوم الاحد 31 ماي الجاري، باحدى الفضاءات بمدينة حلق الواديويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التضامنية بمناسبة الاحتفال بعيد الامهات وتزامنا مع شهر التراث التونسي الأصيلوستخصص مداخيل هذا الحفل الموسيقي لتهيئة وتطوير مركز الاحاطة والتوجيه للنساء ضحايا العنف فضاء 13 أوت بالقصبةويتضمن البرنامج عرض موسيقي تحييه فرقة الشيشخان النسائية بقيادة الفنانة المحترفة منية بوبكري وبمشاركة نخبة من العازفات المبدعاتمركز الإحاطة والتوجيه "فضاء 13 أوت" بالقصبة هو مؤسسة اجتماعية وقانونية تابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مخصصة لاستقبال وتوجيه ومساعدة النساء ضحايا العنف الجسدي واللفظي والنفسي والاقتصادي وتقديم خدمات الإيواء والإحاطة.ويوفر المركز خدماته عبر خلايا عمل اجتماعي لاستقبال الحالات والاستماع لمشاكلها وتوفير الاستشارات القانونية لحماية النساء وتوجيههن الى جانب تقديم الدعم النفسي للنساء المتضررات وتوفير الدعم العيني والمادي للفئات ذات الحاجة والتدخل لدى الهياكل العمومية