توزر: أنشطة سياحية متنوعة في إطار سياحة المؤتمرات والملتقيات تزامنا مع استعدادات إنجاح الموسم الصيفي

عرفت الوجهة السياحية بولاية توزر مع نهاية الأسبوع، أنشطة سياحية مرتبطة بسياحة الملتقيات والمؤتمرات باحتضان الجهة يومي 22 و23 ماي الجاري ملتقى إقليمي وطني للمديرين العامين للوحدات الفندقية الراجعة بالنظر إلى سلسلة فندقية تركية ألمانية، وهو ما يؤشر لعودة سياحة التظاهرات التي عرفت بها الجهة في السابق، وفق المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.وأشار المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" الى زيارة وفد سياحي فرنسي الجهة عبر طائرة خاصة حطّت بمطار توزر نفطة الدولي، أقام بأحد النزل بالجهة زار خلال في جولته ابرز المواقع السياحية في الجهة.وتستعد مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في القطاع لإنجاح الموسم السياحي الصيفي عبر برمجة عمليات تفقد مشتركة في كافة المؤسسات السياحية بالجهة استعدادا لقدوم السياح سواء الأجانب أو التونسيين، رغم كون الجهة تشهد عادة تراجعا نسبيا في عدد الوافدين في فترة الصيف بالمقارنة مع الموسم الشتوى (من نوفمبر حتى شهر مارس).ولحسن الإعداد للموسم السياحي القادم يتم بتنسيق من ولاية توزر وبالشراكة مع بقية الأطراف، الاعداد لملتقى جهوي لتقييم الموسم السياحي ينتظر أن ينتظم بداية شهر جوان 2026 ومن المتوقع أن يختتم بالإعلان عن خطة لمزيد دعم وتحسين مردود النشاط السياحي وبرمجة تظاهرات ترويجية وذلك بحضور عدة أطراف تحت إشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية.