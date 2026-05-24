دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي

في ما يلي تعيينات حكام مقابلتي الدور نصف النهائي من دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررتين غدا الاثنين انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال :الملعب البلدي بحمام الانف:النادي الرياضي بحمام الانف - المستقبل الرياضي بالقصرينالحكم / امير الوصيفحكم الفار / محمد علي قرويةالملعب الاولمبي بقابس:الملعب القابسي - الاتحاد الرياضي بتطاوينالحكم / نضال بن لطيفحكم الفار / امير العيادي