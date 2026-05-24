دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي
في ما يلي تعيينات حكام مقابلتي الدور نصف النهائي من دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررتين غدا الاثنين انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال :
الاثنين 25 ماي 2026:
الملعب البلدي بحمام الانف:
النادي الرياضي بحمام الانف - المستقبل الرياضي بالقصرين
الحكم / امير الوصيف
حكم الفار / محمد علي قروية
الملعب الاولمبي بقابس:
الملعب القابسي - الاتحاد الرياضي بتطاوين
الحكم / نضال بن لطيف
حكم الفار / امير العيادي
