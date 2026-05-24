JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:43 Tunis

دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 12:30 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلتي الدور نصف النهائي من دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررتين غدا الاثنين انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال :

الاثنين 25 ماي 2026:

الملعب البلدي بحمام الانف:
النادي الرياضي بحمام الانف - المستقبل الرياضي بالقصرين
الحكم / امير الوصيف

حكم الفار / محمد علي قروية

الملعب الاولمبي بقابس:
الملعب القابسي - الاتحاد الرياضي بتطاوين
الحكم / نضال بن لطيف
حكم الفار / امير العيادي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329897

babnet

كل الأخبار...

12:43 - كاس تونس: – طريق النهائي يمر عبر صفاقس وزويتن
12:40 - كأس تونس: برنامج مباراتي نصف النهائي
12:32 - دوري أبطال أفريقيا: الجيش الملكي يستقبل ماميلودي صنداونز في إياب النهائي
12:30 - دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي
11:25 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئيّة بدائرة الكبّارية
10:23 - منوبة: الحماية المدنية تخمد حريقا اتى على عدد من نقاط الانتصاب في سوق شارع خالد بن الوليد بدوار هيشر
09:39 - بطولة فيتشنزا للتس... معز الشرقي يلاقي السويسري ريمي بيرتولا في الدور السادس عشر غدا الاثنين
09:18 - مختصة في أمراض الشيخوخة توصى بعدم الافراط في تناول اللحوم الحمراء لكبار السن للتداعيات الصحية الخطرة على صحتهم
09:17 - ارتفاع أسعار اضاحي العيد بسيدي بوزيد بحوالي 500 دينار مقارنة بالسنة الفارطة
09:13 - "تسنيم": إيران لم تقبل أي إجراءات في ملفها النووي وتربط التفاهم بالإفراج عن أصولها المجمدة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
28°-17
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No