هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئيّة بدائرة الكبّارية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، في بلاغ اليوم الأحد ، عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئيّة بالدائرة الانتحابية الكبّارية (ولاية تونس)، وهم الخمسة (5) مترشّحين التالين مرتّبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح:محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي الطرابلسي وريم بنت عمر البرهومي.وأفادت الهيئة بأنّ قبول المترشّحين وترتيبهم تمّ وفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له واخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024، وتطبيقا لأحكام الفصل 19 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 26 سبتمبر 202 والذي يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 الذي نص على أن "تعلق قائمات المترشحين المقبولة أوليا بمقرات الهيئات الفرعية، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، ويتم ترتيب المترشحين وفق الأسبقية في تقديم مطالب الترشح. ويعتد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح ، ويعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع".وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 جوان القادم في 17 مركز اقتراع ، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات يوم 1 أفريل الماضي. وتجرى هذه الانتخابات التشريعية الجزئيّة بعد إعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد بالبرلمان إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية (ولاية تونس) صالح المباركي.وتمت معاينة حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس، حسب بلاغ للبرلمان.