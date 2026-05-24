منوبة: الحماية المدنية تخمد حريقا اتى على عدد من نقاط الانتصاب في سوق شارع خالد بن الوليد بدوار هيشر

تمكّن أعوان الحماية المدنية بمنوبة، من اخماد نيران حريق نشب بالسوق اليومي بشارع خالد بن الوليد بدوار هيشر بعد منتصف ليلة البارحة، ومنع انتشارها الى كامل النقاط التجارية الممتدة على مستوى جامع النور.واكد مصدر أمنى ان أعوان الحماية المدنية بالإدارة الجهوية بمنوبة تدخلوا بتعزيز من عناصر الحماية المدنية من تونس واريانة حيث تم تجنيد الموارد البشرية وشاحنات الإطفاء وكافة الاليات الضرورية لإخماد الحريق الذي سهلت اندلاعه المواد سريعة الاشتعال من ملابس مستعملة وفواضل خشب وفضلات، وقد تم اخماده في وقت قياسي وضمان سلامة متساكني الحي.وتمثلت الاضرار، وفق نفس المصدر، في تضرر 11 نقطة تجارية (4 نقاط توجد بها اواني وملابس واحذية قديمة والبقية فارغة)، وقد تم فتح محضر إرشادات عدلية بعد الحصول على اذن النيابة العمومية وما زالت أسباب الحريق مجهولة مع استبعاد فرضية وجود شبهة.وتحدث شهود عيان الى صحفية "وات" صبيحة اليوم الاحد، عن اندلاع الحريق فجأة في نقطة تجارية بعد منتصف ليلية البارحة، سرعان ما امتد الى نقاط مجاورة لها اغلبها مختصة في بيع الملابس المستعملة والمواد الحديدية (الخردة)، وثمنوا دور الحماية المدنية التي قامت بالتدخل الفوري والناجع وهو ما مكّن من أنقاذ بقية نقاط الانتصاب في السوق اليومي.واكد المتضرر مهدي النصري لصحفية "وات"، انه فوجئ بإعلامه باحتراق نقطة انتصابه التى كانت تحتوي على العاب مستعملة ومواد متنوعة اخرى، مؤكدا ان هذه النقاط التجارية هي مصدر رزقهم الوحيد الذي أنقذهم من البطالة ومن العوز، راجيا ان تتم مساعدتهم على تجديد النقاط ومواصلة كسب قوتهم.وطالب عدد من المتساكنين في تصريحهم لصحفية "وات" بالإسراع في نقل المنتصبين الى السوق اليومي الجديد المحاذي للطريق والذي طالت الاضرار جزء منه نتيجة تسرب النيران، حيث اكدوا ان تكرّر الحرائق في السوق اليومي مما يؤدي الى الحاق اضرار بالتجار والى اختناق الحي بالروائح والدخان المتصاعد.وبينت الكاتبة العامة للبلدية لمياء الرحّالي لصحفية "وات" ان اضرار الحريق كانت بسيطة، وانه ستتم صيانتها قريبا، وأشارت الى انّ اشغال تهيئة السوق اليومي الجديد التي انطلقت منذ بداية السنة بقيمة 253 الف دينار، انتهت في انتظار تسلّم الاشغال وتوزيع النقاط على أصحابها والقضاء على الانتصاب الفوضوي بشارع خالد بن الوليد.