بلدية تبرسق تحتضن الاحد 31 ماي ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة

يحتضن مقر بلدية تبرسق،من ولاية باجة، الأحد 31 ماي 2026 ،ندوة علمية بعنوان "دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية: متحف تبرسق نموذجًا"، وذلك بمبادرة من جمعية صيانة المدينة.وتندرج هذه الندوة، وفق ما صرح به المنسق العام للندوة الأستاذ الباحث في التراث حاتم الرياحي، لوكالة وات، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث الوطني ودور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة، خاصة لما تمثله المتاحف من فضاءات حية توثق مسيرة النضال الوطني والتحولات الاجتماعية والسياسية بالبلاد.ومن المنتظر أن تشهد الندوة مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالتراث والتاريخ المحلي، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني.وستتناول الندوة التجارب الوطنية في مجال حماية المتاحف وصيانة المعالم التاريخية، مع تسليط الضوء على خصوصية متحف الحركة الوطنية بتبرسق باعتباره أحد أبرز الشواهد التاريخية التي تؤرخ لفترة هامة من تاريخ تونس المعاصر.ووفق منظمي التظاهرة، فأن هذه الندوة تمثل دعوة لصيانة متحف الحركة الوطنية بتبرسق والمحافظة عليه كمعلم تاريخي وثقافي ذي قيمة وطنية كبيرة ولما يختزنه من وثائق وشهادات ورموز مرتبطة بتاريخ الحركة الوطنية التونسية ونضالات أبناء الجهة في سبيل الحرية والاستقلال.كما تهدف الندوة إلى لفت أنظار الجهات المعنية والرأي العام إلى أهمية إعادة الاعتبار لهذا الفضاء الثقافي والتاريخي، بما يضمن استدامته وتثمين دوره التثقيفي والتربوي.وتتنوع محاور الندوة بين التعريف بالدور العلمي والثقافي للمؤسسات التراثية، وتسليط الضوء على تجربة متحف تبرسق كنموذج في توثيق تاريخ الحركة الوطنية وحماية الموروث المحلي.كما تتمحور حول قضايا التثمين الثقافي والجرد وإعادة الإحياء إضافة إلى إبراز دور الأغاني الشعبية والمتاحف في ترسيخ الهوية الجماعية وربط الأجيال بتاريخها الوطني.وتكمن قيمة هذه المداخلات في كونها تجمع بين البعد الأكاديمي والتوعوي، وتفتح المجال للنقاش حول آليات المحافظة على التراث باعتباره جزءًا أساسيًا من الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية.ويُنتظر،حسب الاستاذ الرياحي، أن ينبثق عن الندوة جملة من التوصيات العملية تشدد على ضرورة دعم جهود الحفظ والترميم والتثمين، والعمل على إدماج متحف الحركة الوطنية بتبرسق ضمن المسارات الثقافية والسياحية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الذاكرة الوطنية وصون الهوية التونسية والترويج لمدينة تبرسق كوجهة سياحية وثقافية بديلة.