JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:43 Tunis

بلدية تبرسق تحتضن الاحد 31 ماي ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/tborsoukkk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 13:20 قراءة: 1 د, 37 ث
      
يحتضن مقر بلدية تبرسق،من ولاية باجة، الأحد 31 ماي 2026 ،ندوة علمية بعنوان "دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية: متحف تبرسق نموذجًا"، وذلك بمبادرة من جمعية صيانة المدينة.

وتندرج هذه الندوة، وفق ما صرح به المنسق العام للندوة الأستاذ الباحث في التراث حاتم الرياحي، لوكالة وات، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث الوطني ودور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة، خاصة لما تمثله المتاحف من فضاءات حية توثق مسيرة النضال الوطني والتحولات الاجتماعية والسياسية بالبلاد.


ومن المنتظر أن تشهد الندوة مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالتراث والتاريخ المحلي، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني.


وستتناول الندوة التجارب الوطنية في مجال حماية المتاحف وصيانة المعالم التاريخية، مع تسليط الضوء على خصوصية متحف الحركة الوطنية بتبرسق باعتباره أحد أبرز الشواهد التاريخية التي تؤرخ لفترة هامة من تاريخ تونس المعاصر.

ووفق منظمي التظاهرة، فأن هذه الندوة تمثل دعوة لصيانة متحف الحركة الوطنية بتبرسق والمحافظة عليه كمعلم تاريخي وثقافي ذي قيمة وطنية كبيرة ولما يختزنه من وثائق وشهادات ورموز مرتبطة بتاريخ الحركة الوطنية التونسية ونضالات أبناء الجهة في سبيل الحرية والاستقلال.

كما تهدف الندوة إلى لفت أنظار الجهات المعنية والرأي العام إلى أهمية إعادة الاعتبار لهذا الفضاء الثقافي والتاريخي، بما يضمن استدامته وتثمين دوره التثقيفي والتربوي.

وتتنوع محاور الندوة بين التعريف بالدور العلمي والثقافي للمؤسسات التراثية، وتسليط الضوء على تجربة متحف تبرسق كنموذج في توثيق تاريخ الحركة الوطنية وحماية الموروث المحلي.

كما تتمحور حول قضايا التثمين الثقافي والجرد وإعادة الإحياء إضافة إلى إبراز دور الأغاني الشعبية والمتاحف في ترسيخ الهوية الجماعية وربط الأجيال بتاريخها الوطني.

وتكمن قيمة هذه المداخلات في كونها تجمع بين البعد الأكاديمي والتوعوي، وتفتح المجال للنقاش حول آليات المحافظة على التراث باعتباره جزءًا أساسيًا من الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية.

ويُنتظر،حسب الاستاذ الرياحي، أن ينبثق عن الندوة جملة من التوصيات العملية تشدد على ضرورة دعم جهود الحفظ والترميم والتثمين، والعمل على إدماج متحف الحركة الوطنية بتبرسق ضمن المسارات الثقافية والسياحية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الذاكرة الوطنية وصون الهوية التونسية والترويج لمدينة تبرسق كوجهة سياحية وثقافية بديلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329893

babnet

كل الأخبار...

14:43 - رئيسة غرفة أخصائيي علاج النطق: ضرورة الإحاطة المبكرة بالأطفال الذين يعانون اضطرابات وتأخر الكلام
14:42 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
14:08 - "خاتم الأنبياء": الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ"رد جهنمي"
13:20 - بلدية تبرسق تحتضن الاحد 31 ماي ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة
12:43 - كاس تونس: – طريق النهائي يمر عبر صفاقس وزويتن
12:40 - كأس تونس: برنامج مباراتي نصف النهائي
12:32 - دوري أبطال أفريقيا: الجيش الملكي يستقبل ماميلودي صنداونز في إياب النهائي
12:30 - دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي
11:25 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئيّة بدائرة الكبّارية
10:23 - منوبة: الحماية المدنية تخمد حريقا اتى على عدد من نقاط الانتصاب في سوق شارع خالد بن الوليد بدوار هيشر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
28°-18
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No