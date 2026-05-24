مختصة في أمراض الشيخوخة توصى بعدم الافراط في تناول اللحوم الحمراء لكبار السن للتداعيات الصحية الخطرة على صحتهم

أوصت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة، عفاف الهمامي، اليوم الاحد، كبار السن بعدم الافراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى الموافق لـ27 ماي الجاري، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن.ولفتت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع السكري والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد، داعية الى الانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الاعراض باعتبار أن جسمهم لا يتحمل كميات هامة من اللحوم والدهون.وأوصت بعدم تجاوز كميات اللحم في الوجبة الواحدة من 100 الى 120 غ الى جانب الانتباه الى الأكلات الجانبية على غرار المشروبات الغازية والدهون وعدم تناول كميات غير مسموح بها وشرب كميات هامة من الماء وتجنب أكل اللحوم المشوية الى درجة الاحتراق والأحشاء لاحتوائها على كميات هامة من الدهون، وتناول السلطة والخضروات وتقليل النشويات والسكريات وممارسة رياضة المشي . وحذّرت من تناول الوجبات في ساعات متاخرة من الليل.كما حذّرت في حال حدوث بعض الاعراض أو ملاحظتها التسريع باصطحاب كبار السن الى أقسام الاستعجالي بالمستشفيات على غرار إجهاد كبير أو ضيق تنفس أو قيء أو أوجاع في الصدر او انتفاخ البطن او ارتفاع مستويات السكر في الدم.