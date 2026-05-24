JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:28 Tunis

ثلاثية كين تمنح بايرن ميونيخ لقب كأس ألمانيا والثنائية المحلية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a12a75c0efc76.89169954_lefkoqmngpjih.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 00:21 قراءة: 1 د, 24 ث
      
سجل هاري كين مهاجم بايرن ​ميونيخ ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليقود بطل ألمانيا للفوز 3-صفر ‌على شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم يوم السبت ‌محققا بذلك الثنائية المحلية للمرة الأولى ‌منذ ست سنوات.

وسجل كين الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 55، ثم أضاف الهدف الثاني مكللا هجمة رائعة قبل ⁠10 دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يسجل هدفه الثالث في المباراة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبات قائد منتخب إنقلترا، الذي ​يمر بفترة رائعة قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، ثالث لاعب في التاريخ يسجل في كل ⁠أدوار كأس ألمانيا، بينها النهائي.
كما سجل 61 هدفا في 51 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن هذا الموسم.
ووصف الرئيس الفخري لبايرن وعضو ‌مجلس الإدارة الحالي أولي هونيس التعاقد مع كين بأنه أفضل صفقة أبرمها النادي على الإطلاق.

وكان الفريق البافاري في موقف دفاعي في الشوط الأول أمام حامل اللقب.
وهز بايرن الشباك عكس مجريات المباراة بفضل ضربة رأس لعبها كين، الذي تصدر قائمة هدافي البطولة الألمانية للموسم الثالث تواليا، مستغلا تمريرة عرضية من مايكل أوليسه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.
وتوقفت المباراة لفترة وجيزة في الدقيقة 60 بعد أن أشعل ‌مشجعو الفريقين ألعابا نارية في المدرجات، مما أدى ⁠إلى تراكم الدخان تحت سقف الملعب الأولمبي الواسع، مما حد من الرؤية.
واقترب كريس فويريخ لاعب شتوتغارت من التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 76، لكن كين سجل ‌هدفا رائعا بعد أربع دقائق ليقضي على آمال المنافس في العودة.
وأطلق كين (32 عاما) أولا تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، ثم تلقى تمريرة من لويس دياز بعد ارتداد الكرة ‌داخل منطقة ⁠الجزاء، واستدار بسرعة لتخطي أحد المدافعين ووضعها في الشباك بتسديدة منخفضة.
وأحرز كين هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليختتم ليلة مثالية للمهاجم وبايرن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329887

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
28°-17
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No