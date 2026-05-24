ثلاثية كين تمنح بايرن ميونيخ لقب كأس ألمانيا والثنائية المحلية

سجل هاري كين مهاجم بايرن ​ميونيخ ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليقود بطل ألمانيا للفوز 3-صفر ‌على شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم يوم السبت ‌محققا بذلك الثنائية المحلية للمرة الأولى ‌منذ ست سنوات.وسجل كين الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 55، ثم أضاف الهدف الثاني مكللا هجمة رائعة قبل ⁠10 دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يسجل هدفه الثالث في المباراة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.وبات قائد منتخب إنقلترا، الذي ​يمر بفترة رائعة قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، ثالث لاعب في التاريخ يسجل في كل ⁠أدوار كأس ألمانيا، بينها النهائي.كما سجل 61 هدفا في 51 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن هذا الموسم.ووصف الرئيس الفخري لبايرن وعضو ‌مجلس الإدارة الحالي أولي هونيس التعاقد مع كين بأنه أفضل صفقة أبرمها النادي على الإطلاق.وكان الفريق البافاري في موقف دفاعي في الشوط الأول أمام حامل اللقب.وهز بايرن الشباك عكس مجريات المباراة بفضل ضربة رأس لعبها كين، الذي تصدر قائمة هدافي البطولة الألمانية للموسم الثالث تواليا، مستغلا تمريرة عرضية من مايكل أوليسه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.وتوقفت المباراة لفترة وجيزة في الدقيقة 60 بعد أن أشعل ‌مشجعو الفريقين ألعابا نارية في المدرجات، مما أدى ⁠إلى تراكم الدخان تحت سقف الملعب الأولمبي الواسع، مما حد من الرؤية.واقترب كريس فويريخ لاعب شتوتغارت من التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 76، لكن كين سجل ‌هدفا رائعا بعد أربع دقائق ليقضي على آمال المنافس في العودة.وأطلق كين (32 عاما) أولا تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، ثم تلقى تمريرة من لويس دياز بعد ارتداد الكرة ‌داخل منطقة ⁠الجزاء، واستدار بسرعة لتخطي أحد المدافعين ووضعها في الشباك بتسديدة منخفضة.وأحرز كين هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليختتم ليلة مثالية للمهاجم وبايرن.