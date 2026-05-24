JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:28 Tunis

سوسة : تدخل بلدي مشترك واسع بالواجهة البحرية استعدادا للموسم الصيفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 07:13 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نفّذت بلديتا سوسة وحمام سوسة، يوم السبت، حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة.

وانتظمت هذه التدخلات ضمن العمل البلدي اليومي المتواصل الهادف إلى الرفع من مؤشرات النظافة وتحسين المحيط البيئي والعناية بالأحياء والتجمعات السكنية، بمشاركة حوالي 20 فريق عمل في اختصاصات مختلفة، مع توفير التجهيزات والمعدات اللازمة.

وشملت الحملة عددا من المواقع الممتدة على طول شارع 14 جانفي وشارع القنطاوي مرجان وشارع العجمي الدواس وتقسيم الزياتين ومنطقة خليج الملائكة، وذلك من شاطئ بوجعفر إلى شاطئ جنان.
وتوزعت التدخلات بين تنظيف الشواطئ وغربلة الرمال، ومراقبة مدى احترام التراخيص الوقتية لاستغلال الملك العمومي البحري من قبل المستغلين، إلى جانب تهذيب الأشجار على طول الطريق السياحية وزبر أشجار التصفيف وقص الأشجار الشوكية.


كما شملت الأشغال مداواة الفضاءات العمومية الخضراء بالطريق السياحية عبر التداوي الحراري، وغراسة نباتات الزينة بالسواقي الوسطى والمفترقات الدائرية، فضلا عن تشوير الطرقات ودهن حافات الأرصفة والقيام بعمليات كنس آلي ويدوي بالطريق السياحية.
وتضمنت الحملة كذلك التدخل لرفع نقاط إلقاء فواضل البناء والهدم المنتصبة بصفة عشوائية، في إطار مجهودات متواصلة للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية وتحسين نظافة الشواطئ والمحيط البيئي بالمناطق الساحلية.​​​​​​​
وتهدف هذه التدخلات، وفق الجهات المنظمة، إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سليمة وآمنة لفائدة المواطنين والزوار والمصطافين، مع المحافظة على جمالية المدن الساحلية وتأمين أفضل الظروف لاستقبال الموسم الصيفي.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329882

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
28°-17
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No