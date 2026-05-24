سوسة : تدخل بلدي مشترك واسع بالواجهة البحرية استعدادا للموسم الصيفي

نفّذت بلديتا سوسة وحمام سوسة، يوم السبت، حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة.وانتظمت هذه التدخلات ضمن العمل البلدي اليومي المتواصل الهادف إلى الرفع من مؤشرات النظافة وتحسين المحيط البيئي والعناية بالأحياء والتجمعات السكنية، بمشاركة حوالي 20 فريق عمل في اختصاصات مختلفة، مع توفير التجهيزات والمعدات اللازمة.وشملت الحملة عددا من المواقع الممتدة على طول شارع 14 جانفي وشارع القنطاوي مرجان وشارع العجمي الدواس وتقسيم الزياتين ومنطقة خليج الملائكة، وذلك من شاطئ بوجعفر إلى شاطئ جنان.وتوزعت التدخلات بين تنظيف الشواطئ وغربلة الرمال، ومراقبة مدى احترام التراخيص الوقتية لاستغلال الملك العمومي البحري من قبل المستغلين، إلى جانب تهذيب الأشجار على طول الطريق السياحية وزبر أشجار التصفيف وقص الأشجار الشوكية.كما شملت الأشغال مداواة الفضاءات العمومية الخضراء بالطريق السياحية عبر التداوي الحراري، وغراسة نباتات الزينة بالسواقي الوسطى والمفترقات الدائرية، فضلا عن تشوير الطرقات ودهن حافات الأرصفة والقيام بعمليات كنس آلي ويدوي بالطريق السياحية.وتضمنت الحملة كذلك التدخل لرفع نقاط إلقاء فواضل البناء والهدم المنتصبة بصفة عشوائية، في إطار مجهودات متواصلة للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية وتحسين نظافة الشواطئ والمحيط البيئي بالمناطق الساحلية.​​​​​​​وتهدف هذه التدخلات، وفق الجهات المنظمة، إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سليمة وآمنة لفائدة المواطنين والزوار والمصطافين، مع المحافظة على جمالية المدن الساحلية وتأمين أفضل الظروف لاستقبال الموسم الصيفي.