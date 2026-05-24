اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية تعزيزا للتعاون الثنائي في المجال

تمّ الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية، على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحرّ بين البلدين، خاصّة، في ما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات.كما تمّ الاتفاق خلال الإجتماع ذاته، الذي انتظم يومي 20 و21 ماي 2026، بمقر الإدارة العامة للديوانة، تحت إشراف المدير العام للديوانة، محمد الهادي سافر، ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية، اللواء موسى علي محمد، وبحضور نائب سفير ليبيا بتونس، على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أوّل جلسة للجنة التوأمة.كما تناولا عديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات. وأكّدا ضرورة مواصلة إنجاح ما تمّ تحقيقه في مجال التّعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين.كما اطّلع الطرفان على مدى تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية المنعقد بمدينة طرابلس خلال شهر أفريل 2025 من خلال عرض مخرجات أعمال لجنتي مكافحة الغش التجاري ومكافحة التهريب المنعقدتين بجربة خلال شهر أفريل 2026.وجدّد المجتمعون بالمناسبة، عن عمق علاقات التعاون والتنسيق بين إدارتي الجمارك بالبلدين الشقيقين خاصّة بهدف مزيد تسهيل انسيابية حركة البضائع وحركة المسافرين بين البلدين.