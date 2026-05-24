المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر ادراج القرى الحرفية بولاية مدنين ضمن المسلك السياحي

أقرّ المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين، الذّي جرى بإشراف وزير السياحة، سفيان تقيّة، ادراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسلك السياحي واعادة النظر في دراسة احداث ملعب الصولجان بقلالة.كما أقرّ المجلس، الذّي انتظم بمقر بلدية جربة ميدون، دعم الشركة الاهلية لتثمين حرفة الفخار بهذه المنطقة والعمل على تسجيل بعض منتوجاتها الخزفية ملكية فكرية.وأوصى المجلس بمواصلة اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع السياحية عملها بالجهة للنظر في عدد من المشاريع، وبحث الحلول الممكنة لها. كما أعلن عن مساعدة البلديات في مشاريعها، على ان تحسن اعداد ملفاتها، اضافة الى دعمها في مجال النظافة، واقتراب موعد اصدار الامر المتعلق بالبلديات السياحية الثلاثة بولاية مدنين، لتصبح تبعا كل بلديات الولاية سياحية، للمرة الاولى في تونس.كما تناول المجلس، الذي تضمن عرضا عن واقع القطاع السياحي والصناعات التقليدية بالجهة، المنطقة السياحية ببن قردان، التي هي قيد الدرس، والمدرج السياحي بجرجيس.واشار وزير السياحة الى انطلاق انجاز دراسة شاملة بكامل البلاد لاحداث موانئ ترفيهية للدفع بسياحة اليخوت واستقطاب سواح ذي نوعية رفيعة وذلك في توجه نحو تعزيز الموانئ الترفيهية من السياح وتشكيل مسالك اقليمية لتثمين الخصوصيات السياحية لكل جهة اثراء للقطاع السياحي.وشدد المتدخلون من مهنيي القطاع السياحي على اهمية دعم جهود النظافة والعناية بالبيئة وضمان استمرارية التزود ومختلف خدمات الشبكات وخاصة الماء الصالح للشراب والاسراع في معالجة اشكالية النزل المغلقة. في ما أكد بقيّة المتدخلون ضرورة ايجاد حل لمشكل بطاحات جزيرة جربة وتحسين خدماتها دعما للسياحة الداخلية والنظر في انجاز مشاريع تهم المدينة العتيقة بميدون وجرجيس، والعناية بمنطقة الرياض او جربة هود، وبعث مسلك سياحي ثقافي للمواقع والمعالم المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وعدة توصيات ومقترحات اخرى.وتم بالمناسبة امضاء اتفاقيات بين بلدية جربة ميدون وعدد من المؤسسات السياحية لتعزيز جهود العناية بالبيئة وذلك في اطار الرعاية الخضراء في شراكة بين القطاع العمومي والخاص للعناية بجمالية المناطق السياحية .وجرى المجلس الجهوي بحضور والي مدنين ووفد من وزارة السياحة وعدة اطراف من اعضاء مجلس النواب وبقية المجالس والمهنيين والمنظمات المهنية ذات العلاقة.