أبرز الأحداث السياسية خلال الأسبوع المنقضي (من 09 ماي إلى 16 ماي 2026 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 17 ماي إلى 22 ماي 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:
17 ماي 2026* المستشارة بسفارة تونس ببرلين تتحادث مع مسؤولة برنامج الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول برامج التعاون في مجال الهجرة وتعزيز مساهمة المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية.
18 ماي 2026* وزارة العدل تؤكد أن احتجاجات المحامين لا تؤثر على سير مرفق العدالة.
* النقابة الوطنية للصحفيين توثق 18 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين خلال أفريل 2026.
* تونس تشارك في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط.
* إبراهيم بودربالة يلتقي أعضاء المجلس المحلي بباب بحر – سيدي البشير وأعضاء المجلس المحلي بالعمران الأعلى.
* وزيرة العدل تدشن المقر الجديد لمحكمة الناحية بحاجب العيون.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي سفير كوريا الجنوبية بتونس.
* المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الدولية يلتقي المدير العام للمعهد الدبلوماسي الروماني ببوخارست.
* المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 22 ألف مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية.
* وفاة حاج أصيل ولاية سيدي بوزيد.
19 ماي 2026* سفارة تونس باليابان تشارك في فعاليات “الأسبوع الإفريقي” بجامعة صوفيا بطوكيو.
* وزير الشؤون الدينية يفتتح مهرجان سيدي علي الحطاب بالمرناقية.
* لجنة التشريع العام تستمع إلى خبراء حول مقترحات تنقيح قانون المخدرات والمجلة الجزائية.
* عميد المحامين يؤكد مواصلة احتجاجات المحامين إلى غاية 18 جوان.
* لجنة النظام الداخلي تستمع إلى أصحاب مبادرة تعديل المجلة الانتخابية.
20 ماي 2026* رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدة مناطق بولاية نابل.
* مجلس نواب الشعب يشارك في ندوة حول الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي.
* فاروق بوعسكر يشيد بدور الكشافة التونسية في دعم جهود هيئة الانتخابات.
* انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية الفنلندية بهلسنكي.
* لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مقترحات قوانين متعلقة بالجمعيات والمعطيات الشخصية والجنسية.
* كاتب الدولة محمد بن عياد يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
* مؤسسة فداء تتكفل بتكاليف الحج لـ21 فردا من عائلات شهداء الإرهاب والثورة.
21 ماي 2026* الحماية المدنية تتابع جاهزية الإدارات الجهوية استعدادا للموسم الصيفي.
* سفير تونس ببرلين يدعو مؤسسة “فريدريش إيبرت” إلى دعم الجالية التونسية بألمانيا.
* وزارة الدفاع توضح إشرافها على منظومة تكوين مهني عسكري تضم 12 مركزا و11 ورشة.
* الوفد التونسي بجمعية الصحة العالمية يؤكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني.
* بودربالة يتحادث مع سفير اليابان بتونس.
* وزارة الدفاع تؤكد حياد الجيش الوطني والتزامه بالقانون.
* وزير الخارجية يجدد دعم تونس للحل الليبي – الليبي خلال اجتماع القاهرة.
* الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية محمد علي النفطي.
* الإفراج عن 8 تونسيين من المشاركين في “أسطول الصمود”.
* وكالة تونس إفريقيا للأنباء توقع اتفاق تعاون مع وكالة “لوزا” البرتغالية.
* الحكم بسجن شوقي الطبيب 10 أعوام في قضية تدليس.
22 ماي 2026* رئيس الجمهورية يستقبل سفير موريتانيا بمناسبة انتهاء مهامه.
* بلدية تونس تمنع ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات.
* الأمن الوطني ينظم ورشة حول البرنامج العالمي للإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي.
* الإبقاء على الطبيب محمد أمين بالنور بحالة سراح.
* هيئة الانتخابات تعلن قبول ثلاثة ترشحات أولية للانتخابات الجزئية بالكبارية.
* سفارة تونس بروما تعقد جلسة عمل مع الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي.
* بودربالة يستقبل سفير الكاميرون وأعضاء المجلس الجهوي بالكاف.
* وزير الخارجية يلتقي سفير سلطنة عمان بتونس.
* وزارة الداخلية تعلن إيقاف 321 شخصا مفتشا عنهم خلال عمليات أمنية متزامنة بتونس الكبرى.
* الدائرة الجنائية تقر الحكم الابتدائي ضد الطيب راشد مع تخفيف العقاب.
* الحرس الوطني يعدم 250 ألف قرص “إكستازي” ويفكك شبكة دولية للمخدرات وتهريب البشر.
