أبرز الأحداث السياسية خلال الأسبوع المنقضي (من 09 ماي إلى 16 ماي 2026 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 17 ماي إلى 22 ماي 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:* المستشارة بسفارة تونس ببرلين تتحادث مع مسؤولة برنامج الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول برامج التعاون في مجال الهجرة وتعزيز مساهمة المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية.* وزارة العدل تؤكد أن احتجاجات المحامين لا تؤثر على سير مرفق العدالة.* النقابة الوطنية للصحفيين توثق 18 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين خلال أفريل 2026.* تونس تشارك في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط.* إبراهيم بودربالة يلتقي أعضاء المجلس المحلي بباب بحر – سيدي البشير وأعضاء المجلس المحلي بالعمران الأعلى.* وزيرة العدل تدشن المقر الجديد لمحكمة الناحية بحاجب العيون.* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي سفير كوريا الجنوبية بتونس.* المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الدولية يلتقي المدير العام للمعهد الدبلوماسي الروماني ببوخارست.* المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 22 ألف مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية.* وفاة حاج أصيل ولاية سيدي بوزيد.* سفارة تونس باليابان تشارك في فعاليات “الأسبوع الإفريقي” بجامعة صوفيا بطوكيو.* وزير الشؤون الدينية يفتتح مهرجان سيدي علي الحطاب بالمرناقية.* لجنة التشريع العام تستمع إلى خبراء حول مقترحات تنقيح قانون المخدرات والمجلة الجزائية.* عميد المحامين يؤكد مواصلة احتجاجات المحامين إلى غاية 18 جوان.* لجنة النظام الداخلي تستمع إلى أصحاب مبادرة تعديل المجلة الانتخابية.* رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدة مناطق بولاية نابل.* مجلس نواب الشعب يشارك في ندوة حول الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي.* فاروق بوعسكر يشيد بدور الكشافة التونسية في دعم جهود هيئة الانتخابات.* انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية الفنلندية بهلسنكي.* لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مقترحات قوانين متعلقة بالجمعيات والمعطيات الشخصية والجنسية.* كاتب الدولة محمد بن عياد يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.* مؤسسة فداء تتكفل بتكاليف الحج لـ21 فردا من عائلات شهداء الإرهاب والثورة.* الحماية المدنية تتابع جاهزية الإدارات الجهوية استعدادا للموسم الصيفي.* سفير تونس ببرلين يدعو مؤسسة “فريدريش إيبرت” إلى دعم الجالية التونسية بألمانيا.* وزارة الدفاع توضح إشرافها على منظومة تكوين مهني عسكري تضم 12 مركزا و11 ورشة.* الوفد التونسي بجمعية الصحة العالمية يؤكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني.* بودربالة يتحادث مع سفير اليابان بتونس.* وزارة الدفاع تؤكد حياد الجيش الوطني والتزامه بالقانون.* وزير الخارجية يجدد دعم تونس للحل الليبي – الليبي خلال اجتماع القاهرة.* الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية محمد علي النفطي.* الإفراج عن 8 تونسيين من المشاركين في “أسطول الصمود”.* وكالة تونس إفريقيا للأنباء توقع اتفاق تعاون مع وكالة “لوزا” البرتغالية.* الحكم بسجن شوقي الطبيب 10 أعوام في قضية تدليس.* رئيس الجمهورية يستقبل سفير موريتانيا بمناسبة انتهاء مهامه.* بلدية تونس تمنع ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات.* الأمن الوطني ينظم ورشة حول البرنامج العالمي للإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي.* الإبقاء على الطبيب محمد أمين بالنور بحالة سراح.* هيئة الانتخابات تعلن قبول ثلاثة ترشحات أولية للانتخابات الجزئية بالكبارية.* سفارة تونس بروما تعقد جلسة عمل مع الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي.* بودربالة يستقبل سفير الكاميرون وأعضاء المجلس الجهوي بالكاف.* وزير الخارجية يلتقي سفير سلطنة عمان بتونس.* وزارة الداخلية تعلن إيقاف 321 شخصا مفتشا عنهم خلال عمليات أمنية متزامنة بتونس الكبرى.* الدائرة الجنائية تقر الحكم الابتدائي ضد الطيب راشد مع تخفيف العقاب.* الحرس الوطني يعدم 250 ألف قرص “إكستازي” ويفكك شبكة دولية للمخدرات وتهريب البشر.