Babnet

ملفات التعاون الفني محور جلسة عمل بين سفارة تونس بروما والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 17:29
      
عقدت سفارة تونس يروما، أمس الخميس، جلسة عمل مع المدير العام للوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) "ماركو ريكاردو روسكوني"، بمقر الوكالة، بحضور مدير مكتب سياسات التعاون التنموي لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية "ماتيو روميتالي"، وذلك في إطار متابعة ملفات التعاون الفني بين تونس وإيطاليا.

وتمّ خلال اللقاء، استعراض برامج ومشاريع التعاون القائمة بين تونس وإيطاليا للفترة 2025-2027 في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار الأمن الغذائي والمائي والتكوين المهني ودعم المؤسسات الاقتصادية التونسية، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التنسيق ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يستجيب للأهداف الوطنية.


كما تبادل الجانبان، وفق بلاغ نشرته اليوم الجمعة، المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وجهات النظر بشأن آفاق التعاون المستقبلي، والوسائل الكفيلة بمزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته، وفقا للتوجهات التنموية التونسية.
