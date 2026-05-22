الاعداد لاحتضان تونس في جوان المقبل لبرنامج تكوين أطباء القلب الأفارقة، محور لقاء سفير تونس بطوكيو بوزير الصحة الياباني

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 17:16
      
تحتضن تونس خلال شهر جوان المقبل، الدورة الثانية من برنامج تكوين أطباء القلب الأفارقة، الذي تم إطلاقه سنة 2025 بالتعاون بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، والمجموعة الطبية اليابانية "Tokushukai"، ومستشفى الرابطة بتونس.

ومثل الاعداد لتنظيم هذه الدورة من برنامج تكوين أطباء القلب الأفارقة بتونس، محور لقاء سفير تونس لدى اليابان، أحمد الشفرة، مؤخرا بوزير الدولة الياباني للصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، NIKI Hirobumi، وفق بلاغ نشرته اليوم الجمعة سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو.


كما بحث اللقاء سبل تعزيز برامج التعاون بين تونس واليابان في المجال الصحي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي.


وتطرّق الجانبان إلى عدد من البرامج الجاري تنفيذها بين البلدين الصديقين في قطاع الصحة، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات ونقل المعارف والاستفادة من التكنولوجيات الطبية اليابانية المتقدمة.

وشكّل الاجتماع مناسبة للتأكيد على تميّز الكفاءات الطبية وشبه الطبية التونسية على الصعيد الدولي، واستعراض فرص الشراكة الواعدة بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الدوائية.
