ملف أسطول الصمود : الافراج عن الطبيب محمد أمين بالنور

أفرج قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس العاصمة ظهر اليوم عن الناشط في 'أسطول الصمود' الطبيب محمد أمين بنور وذلك فيما عرف بشبهات فساد مالي تخص 'أسطول الصمود' وفق الأبحاث.يشار إلى أنه تم في وقت سابق الإذن بفتح بحث تحقيقي من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من الناشطين في "أسطول الصمود" من أجل "التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة" وغيرها من الجرائم، علما أن الناشطين المذكورين هم كل من وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري ومحمد بوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور.وكان قاضي التحقيق المتعهد سبق أن أذن يوم الجمعة الفارط بإطلاق سراح سناء المساهلي مع الإبقاء على وائل نوار موقوفا في انتظار استكمال التحقيقات الجارية.