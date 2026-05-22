JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:12 Tunis

ملف أسطول الصمود : الافراج عن الطبيب محمد أمين بالنور

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a104fe7a80a08.29203629_imjgkqlnefhop.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 13:40 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفرج قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس العاصمة ظهر اليوم عن الناشط في 'أسطول الصمود' الطبيب محمد أمين بنور وذلك فيما عرف بشبهات فساد مالي تخص 'أسطول الصمود' وفق الأبحاث.
أخبار ذات صلة:
هيئة صمود: الافراج عن 8 تونسيين احتجزوا رفقة آخرين من قبل قوات الاحتلال...

يشار إلى أنه تم في وقت سابق الإذن بفتح بحث تحقيقي من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من الناشطين في "أسطول الصمود" من أجل "التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة" وغيرها من الجرائم، علما أن الناشطين المذكورين هم كل من وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري ومحمد بوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور.


وكان قاضي التحقيق المتعهد سبق أن أذن يوم الجمعة الفارط بإطلاق سراح سناء المساهلي مع الإبقاء على وائل نوار موقوفا في انتظار استكمال التحقيقات الجارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329787

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-16
26°-16
27°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25274,8
  • (21/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38912 DT
  • (21/05)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>