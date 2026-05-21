JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:23 Tunis

اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا: وزير الخارجية يجدد في القاهرة موقف تونس الداعم لحل ليبي - ليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a0f7464c17603.98755081_iqnfheomgjkpl.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 22:02 قراءة: 1 د, 13 ث
      
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس، التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل ليبي– ليبي يحافظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها، برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، بما يساعد في تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أية تدخلات خارجية.

وجاء تأكيد وزير الخارجية لدى مشاركته في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، بمعية وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف.


وحسب بلاغ لوزارة الخارجية نشرته اليوم، أبرز النفطي حرص الرئيس قيس سعيد على التمسك بآلية التشاور الثلاثي والحفاظ على دورية انعقادها من أجل تفعيل دور الدول الثلاث واسهامها في دعم الأشقاء الليبيين في جهودهم للتوصل إلى التسوية السياسية المنشودة.


وخلال الاجتماع، أكد وزراء خارجية تونس ومصر والجزائرعلى عمق الروابط التاريخية والاخوية التي تجمع دولهم بليبيا الشقيقة، وجدّدوا التزامهم بمواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادة أراضيها، مشددين على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية برعاية أممية.

وأكد الوزراء على أن التوصل إلى هذه التسوية السياسية يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الترابط بين مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه للشعب الليبي.

واستمع الوزراء الى مداخلة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، هانا تيته، التي قدمت عرضا حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق الأممية. وأكدوا حرصهم على معاضدة الجهود الأممية من أجل اضفاء أكثر نجاعة على خارطة الطريق الأممية.

وسيعقد الاجتماع القادم لآلية التشاور الثلاثي بالجزائر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329751

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:27
16:06
12:23
05:07
03:23
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-15
27°-15
27°-16
27°-18
  • Avoirs en devises 25274,8
  • (21/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38912 DT
  • (21/05)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/05)     555,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/05)   28510 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>