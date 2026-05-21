هيئة صمود: الافراج عن 8 تونسيين احتجزوا رفقة آخرين من قبل قوات الاحتلال

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 20:44
      
أعلنت "هيئة الصمود التونسية"، مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، عن الافراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في "أسطول الصمود العالمي لفكّ الحصار عن قطاع غزة" والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني، إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة.

ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب السنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفاء الشابي وحسنة بوسن وجيهان الحاج مبارك وخليل العبيدي وحسان بوبكر.


وقالت الهيئة يوم الاثنين الماضي إن سفن الأسطول "تعرّضت لاعتراض وقرصنة" من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن عملية القرصنة شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو غزة في إطار تحرك تضامني لكسرالحصار المفروض على القطاع.
 

ويأتي هذا التحرك في سياق مبادرات دولية تنظمها شبكات ومنظمات داعمة للقضية الفلسطينية، دأبت خلال السنوات الماضية على تسيير قوافل وسفن تضامنية باتجاه قطاع غزة، في محاولة للفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

