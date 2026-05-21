Babnet

تونس تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية  اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسبب فيها الاحتلال

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 15:55
      
أكد الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة حاليا بجنيف، تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني ،وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجينيف اليوم الخميس على صفحتها الرسمية بالفايسبوك 

 وأكدت البعثة على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية  اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوة القائمة بالاحتلال، وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية

 كما جدد الوفد التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتنعقد الدورة التاسعة والسبعون (79) لجمعية الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 ماي 2026، وذلك تحت شعار "إعادة تعريف الصحة العالمية: مسؤولية مشتركة".

وتهدف هذه الدورة إلى مناقشة أبرز الأولويات الصحية الراهنة وبحث سبل تعزيز الأمن الصحي الدولي وتطوير أنظمة الرعاية.
