وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تستقبل مستثمرا من الكوت ديفوار يعتزم إحداث مشروع صناعي في تونس

إستقبلت المديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منال رويس، المستثمر الإيفواري من أصل لبناني، محمود محي الدين، مرفوقا بشريكه علي حجاجي، وذلك بحضور ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.وبحث اللقاء، الذي جرى، أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن مركز تبسيط الإجراءات والتصرف في الإمتيازات وإدارة التعاون الدولي بالوكالة، فرص الإستثمار المتاحة في تونس والإجراءات المتعلقة بإحداث مشروع صناعي جديد في قطاع صناعة الأحذية البلاستيكية.ويعدّ محمود محي الدين من أبرز المستثمرين في الكوت ديفوار، حيث يمتلك مصنعين بمدينة أبيدجان مختصين في صناعة الأحذية البلاستيكية، بطاقة تشغيلية تناهز 900 عامل.وأعرب المستثمر عن رغبته في إحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية إحتياجات السوق المحلية، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع للتوجه نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من المقومات التنافسية التي تتمتع بها تونس، وفي مقدمتها توفر الموارد البشرية المؤهلة والكفاءات الصناعية ذات المستوى العالي.كما أفاد محمود محي الدين، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، بأنه بصدد دراسة عدد من المواقع المحتملة لإحتضان المشروع، الذي يُنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى نحو 400 موطن شغل مباشر، مع آفاق واعدة للتوسع وتعزيز قدراته الإنتاجية مستقبلاً.من جانبها قدّمت رويس، بالمناسبة،عرضا حول مهام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ودورها في مرافقة المستثمرين ضمن منظومة الإستثمار الوطنية، مستعرضةً مختلف الخدمات التي توفرها الوكالة لتيسير بعث المشاريع الصناعية، إلى جانب الإمتيازات الجبائية والمالية والحوافز الخاصة بالتنمية الجهوية، التي تضعها تونس على ذمة المستثمرين.