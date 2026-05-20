المعهد الوطني للرصد الجوي: أفريل 2026 كان أكثر حرارة من المعدلات مع فائض في الأمطار

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 20:13
      
كشف المعهد الوطني للرصد الجوي أن شهر أفريل 2026 تميز بظروف مناخية متباينة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية وفائض عام في التساقطات، خاصة بمناطق الشمال والوسط.

درجات حرارة أعلى من المعدلات المرجعية

بلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة خلال شهر أفريل 18,2 درجة مائوية، بفارق إيجابي قدره 0,8 درجة مائوية مقارنة بالمعدل المرجعي للفترة 1991-2020، ما يجعل الشهر أكثر دفئا من المعتاد.

وتراوحت درجات الحرارة المتوسطة بين:


* 13,5 درجة في تالة
* 20,9 درجة في رمادة

كما بلغ المعدل الوطني للحرارة القصوى 24 درجة مائوية مقابل معدل مرجعي في حدود 23,1 درجة.

وسجلت أعلى درجات الحرارة القصوى في:

* توزر بـ 28,8 درجة
* فيما كانت الأدنى في تالة بـ 18,8 درجة

أما درجات الحرارة الدنيا فتراوحت بين:

* 7,5 درجات في الكاف
* 15,6 درجة في كل من توزر وقابس

أمطار غزيرة بالشمال والوسط وعجز حاد بالجنوب

بلغ إجمالي التساقطات الوطنية المسجلة خلال أفريل 874,5 مم مقابل معدل عادي يقدر بـ 737,4 مم، أي بنسبة تعادل 118,6 بالمائة من المعدل الطبيعي.

وسجل الشمال فائضا هاما في الأمطار، خاصة بـ:

* قليبية بنسبة 261 بالمائة من المعدل الطبيعي
* نابل بنسبة 237,5 بالمائة
* جندوبة بنسبة 192,2 بالمائة

كما شهدت عدة مناطق أمطارا غزيرة في يوم واحد، من بينها:

* 42,8 مم في طبرقة يوم 14 أفريل
* 30 مم في قليبية يوم 15 أفريل
* 35 مم في جندوبة يوم 2 أفريل

وسجلت قليبية رقما قياسيا شهريا جديدا خلال أفريل بلغ 100 مم.

في المقابل، عرف الجنوب عجزا مطريا حادا، إذ لم تتجاوز التساقطات سوى 13,5 بالمائة من المعدل الطبيعي، مع شبه انعدام للأمطار في:

* توزر
* قبلي
* مطماطة
* رمادة

رياح قوية تجاوزت 100 كلم/س

وأشار التقرير إلى تسجيل رياح قوية تجاوزت سرعتها:

* 104,4 كلم/س في سيدي بوزيد
* 100,8 كلم/س في القصرين

كما شهدت مناطق الداخل والشمال الغربي أكبر عدد من الأيام العاصفة، خاصة:

* تالة والقصرين بـ 9 أيام
* طبرقة بـ 7 أيام
* سيدي بوزيد بـ 6 أيام
