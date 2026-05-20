تونس والكونغو الديمقراطية تتفقان على تعزيز التعاون في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 19:40
      
اتفق وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، مع الوزيرة المفوضة المكلّفة بالأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيران إيسمبو دياتا، خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال تكوين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، واتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتفعيل هذا التوجه.

وتم خلال اللقاء استعراض التجربة التونسية في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير برامج التكوين المهني، وتحسين قابليتهم للتشغيل، وإدماجهم في سوق الشغل، فضلا عن توفير الإحاطة والمرافقة في مجال ريادة الأعمال عبر تيسير النفاذ إلى التمويل، حسب بلاغ للوزارة.


كما تناول اللقاء تنظيم تظاهرات خاصة لتقريب خدمات التكوين والتشغيل، إلى جانب عقد لقاءات انتداب مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار مقاربة تقوم على مبدأي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.


وأكد رياض شوّد، بالمناسبة، أن دستور الجمهورية التونسية ينص على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال التمييز، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان إدماجهم الكامل في المجتمع، بما يكرّس سياسة اجتماعية واقتصادية متوازنة توفر فرص الإدماج لكافة فئات الباحثين عن شغل، وفق خصوصياتهم واحتياجاتهم، بما يحقق تنمية شاملة ودامجة للجميع.

ومن جهتها، أعربت الوزيرة الكونغولية عن بالغ تقديرها للتجربة التونسية في مجال تكوين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدية رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرة التونسية والاستئناس بها في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مزيد دعم التعاون والشراكة بين البلدين في مجال تكوين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيم هذا التوجه.

وقد حضر اللقاء سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بتونس، إلى جانب عدد من المديرين العامين والإطارات التابعة للوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر، فضلا عن ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
