وزير الصحة يجري بجنيف لقاءات دولية لتعزيز الشراكات الصحية مع دول عربية وإفريقية

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 19:26
      
واصل وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في الجلسة العامة للدورة التاسعة والسبعين لـجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 ماي 2026، سلسلة من المحادثات واللقاءات الدولية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأفارقة والعرب، لبحث سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المجال الصحي.

وأكد الوزير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، أن تونس تعد شريكا أساسيا وفاعلا في بناء منظومة صحية عالمية أكثر عدالة وتطورا.


وخلال لقائه بوزير الصحة العماني، هلال بن علي بن هلال السبتي، شدد على أن الرقمنة، وحماية المعطيات، والذكاء الاصطناعي الصحي، أصبحت أدوات أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز العدالة الصحية.


كما عقد الوزير اجتماعا مع الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات، توماس لاماناوسكاس، الذي أشاد بالتقدم الذي أحرزته تونس في مجال الصحة الرقمية ومواكبتها للتطور التكنولوجي، مؤكدا دعم الاتحاد لهذا المسار وفق المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بربط المستشفيات وأقسام الاستعجالي، وإدماج الذكاء الاصطناعي، وتأمين المعطيات الصحية عبر سحابة سيادية، إلى جانب دعم مشروع المستشفى الرقمي في تونس.

وفي تظاهرة إفريقية خصصت لأمراض القلب والكلى والأمراض الأيضية، أكد مصطفى الفرجاني، في مداخلته، أهمية الوقاية والتشخيص المبكر وتعزيز الرعاية الصحية الأساسية، للحد من الأمراض المزمنة والوفيات المبكرة.

وعلى المستوى العربي، عقد الوزير لقاء مع نظيره الموريتاني، اتيام التجاني، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأدوية المصنّعة في تونس، وصحة الأم والطفل، وتكوين الأطباء، وتبادل الخبرات، بما يدعم إقامة شراكة مثمرة تحقق الأهداف المشتركة.

الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
