الوكالة العقارية الصناعية تُطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة إستغلال المقاسم الصناعية

أطلقت الوكالة العقارية الصناعية منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية.وتهدف هذه المنظومة، إلى مزيد إحكام متابعة استغلال المقاسم الصناعية وتكريس التطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلّقة بمختلف وضعيات الإستغلال، بما يساهم في حسن توظيف العقارات الصناعية لدعم الإستثمار والتنمية الصناعية.كما ستمكّن هذه المنظومة، وفق بلاغ صادر،الإربعاء، عن الوكالة، من تحسين متابعة المشاريع الصناعية وتحيين المعطيات بصفة حينية وتعزيز نجاعة التصرف بالمناطق الصناعية، إضافة إلى دعم آليات اتخاذ القرار والحوكمة الرقمية داخل الوكالة.وكانت الوكالة العقارية الصناعية قد نظمت أمس، الثلاثاء، إجتماعا تكوينيا خصّص لتقديم المنظومة المعلوماتية الجديدة، وذلك بحضور المديرين المركزيين والجهويين المعنيين وثلّة من إطارات الوكالة.