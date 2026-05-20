افتتاح الدورة الافريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض

انطلقت، الأربعاء، بتونس الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض، بمشاركة 11 دولة إفريقية عضوا في المنظمة.وفي افتتاح هذه التظاهرة التي تنتظم يومي 20 و21 ماي 2026، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أهمية برنامج دعم القدرات باعتباره آلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية ورافعة لتعزيز التنافسية الدولية.واشار إلى أن المعارض الدولية أصبحت اليوم منصات للتأثير الاقتصادي وفضاءات للتنافس الإيجابي بين الدول ومحركا لتعزيز الحضور الدولي.وأضاف في السياق ذاته، أن المعارض الدولية تمثل، بالنسبة للدول الإفريقية، فرصة حقيقية وجب الاستفادة منها على أكمل وجه لتحسين تموقع اقتصاداتنا وتحويل امكاناتنا وطاقاتنا إلى حضور فعلي ومؤثر على الساحة الدولية فضلا عن تغيير صورة القارة بشكل مستديم.وأوضح أن هذه المعارض تمكن كل دولة من إبراز مقوماتها الاقتصادية، وتعزيز جاذبيتها، وبناء شراكات مستديمة.وأفاد وزير التجارة بأن تونس طورت، عبر مشاركاتها المتتالية، خبرة عملية ومنظمة في مجال المعارض الدولية مشيرا الى ان تونس، ومن خلال احتضان هذه الدورة، تؤكد مجددا التزامها من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وتنافسية وتأثيرا في الاقتصاد العالمي.من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أن برنامج تعزيز القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض، يمثل فرصة ثمينة لمتابعة وفهم أفضل للمعارض الدولية، التي هي حاليا في مرحلة التحضير، وخاصة معرض بلغراد 2027 ومعرض الرياض 2030.وأضاف أن هذه المواعيد الكبرى توفر إطارا عمليا للتعلم، بما يسمح للمؤسسات الوطنية بالاطلاع على التجارب الجارية، وتحليل متطلباتها العملية، والاستفادة من التجارب المستخلصة لتحسين مشاركاتها المستقبلية.وشدد بن حسين على أن مثل هذه المبادرات من شأنها تعزيز قدرة الدول الإفريقية، ليس فقط للتخطيط على المدى الطويل لمشاركة أكثر تنظيمًا، بل وأيضا للترشح لاحتضان معارض دولية.بدوره، أشار الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركنتزيس، إلى أن انعقاد هذا اللقاء في تونس يعتبر امتدادا للدورة الأولى، التي نظمت في ليبرفيل بالغابون في فيفري 2024.وأوضح أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة، مع اقتراب موعد افتتاح المعرض الدولي المتخصص في بلغراد تحت شعار "من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع"، ومع الاستعداد لمعرض الرياض العالمي 2030.ولفت إلى أن برنامج تعزيز القدرات صمم بهدف مرافقة الدول في الإعداد لمشاركاتها وتنفيذها مع تشجيع تبادل التجارب وافضل الممارسات.وذكر كيركنتزيس بأن المعارض الدولية تمنح لكل دولة منصة فريدة للتعبير عن هويتها وتثمين انجازاتها ومشاركة رؤيتها للمستقبل، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الشراكات، وتحفيز الاستثمارات، وتقوية جاذبية الدول المشاركة. وأشار من جهة اخرى الى ان الاجنحة الوطنية تشكل فضاءات للقاءات ولخدمة الاشعاع الاقتصادي والثقافي.وتجمع هذه التظاهرة، التي ينظمها المكتب الدولي للمعارض بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات، 11 دولة إفريقية عضوا في المكتب، ويتعلّق الأمر بتونس، والجزائر، وأنغولا، والبنين، والكوت ديفوار، والغابون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وساو تومي وبرينسيب، والسنغال، الطوغو وغينيا، اضافة الى ممثلين عن المعارض الدولية والعالمية المقبلة، في إطار برنامج للتكوين والتبادل التقنيات والخبرات بشأن رهانات المشاركة وتثمين المعارض الدولية.ويهدف البرنامج إلى مرافقة الدول الأعضاء بغاية تطوير قدراتها العملية والاستراتيجية، وتحسين آليات المشاركة في المعارض الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في تصميم وإدارة وتنشيط الأجنحة الوطنية، فضلا عن تعزيز التعاون بين الوفود المشاركة.وتتمحور أشغال الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض حول ورشات يؤطرها خبراء من المكتب الدولي للمعارض، بحضور ممثلين عن المعارض الدولية والعالمية المقبلة، خاصة معرض بلغراد 2027 ومعرض الرياض 2030.تجدر الإشارة إلى أن المكتب الدولي للمعارض، الذي تأسس سنة 1928، هو منظمة بين الحكومية مكلفة بالإشراف على المعارض العالمية والدولية وتنظيمها.ويضم المكتب، الذي يتخذ من باريس مقرا له، 184 دولة عضوا، ويعمل من أجل جعل المعارض منصات عالمية للحوار والابتكار والتعاون الدولي.وأصبحت تونس عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ سنة 1995، ويمثلها الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.