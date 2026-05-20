JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:41 Tunis

آفاق تعزيز التعاون بين تونس والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية، محور لقاء وزير الإقتصاد بمدير عام الوكالة.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0df0204939e9.43277106_jqonipeklgfhm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 18:31 قراءة: 0 د, 57 ث
      
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 20 ماى 2026 بمدير عام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية (AECID) Anton Leis Garcia الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس يومى 20 و21 من الشهر الجاري.
وكان اللقاء الذي حضره سفير اسبانيا بتونس ، مناسبة ركز خلالها الجانبان على الآفاق والإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون وتنويع مجالاته بما يتلائم مع توجهات وأولويات تونس التنموية في المرحلة القادمة.


ونوه سمير عبد الحفيظ في هذا السياق بمتانة العلاقات الثنائية التونسية الإسبانية وبما تتميز به من ثقة متبادلة وحرص مشترك لمزيد توطيدها ، مؤكدا
على توفر الفرص لمزيد تعزيز التعاون مع الوكالة لاسيما بعد إعادة فتح مكتبها بتونس سنة 2024 ، خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالمحافظة على البيئة والنجاعة الطاقية و المياه والتنمية الإجتماعية.


من جانبه ، اعرب Anton Leis Garcia عن استعداد الوكالة الإسبانية لمزيد تكثيف التعاون مع تونس بما يمكنها من الاستفادة من كافة الآليات المالية والفنية المتاحة في المجالات التي تم التطرق اليها بالاضافة الى دعم القطاع الخاص.
وأكد الجانبان على اهمية تكثيف الجهود لوضع إطار إستراتيجي للتعاون في أفضل الأجال يتم فيه ضبط الأولويات الممكن العمل عليها في المدى المتوسط مما يساعد على تحديد المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329674

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:26
16:05
12:23
05:08
03:24
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
26°-14
28°-15
28°-15
27°-16
  • Avoirs en devises 25419,0
  • (20/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39065 DT
  • (20/05)
  • 1 $ = 2,90214 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/05)     1008,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/05)   28327 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>