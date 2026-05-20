آفاق تعزيز التعاون بين تونس والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية، محور لقاء وزير الإقتصاد بمدير عام الوكالة.

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 20 ماى 2026 بمدير عام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية (AECID) Anton Leis Garcia الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس يومى 20 و21 من الشهر الجاري.وكان اللقاء الذي حضره سفير اسبانيا بتونس ، مناسبة ركز خلالها الجانبان على الآفاق والإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون وتنويع مجالاته بما يتلائم مع توجهات وأولويات تونس التنموية في المرحلة القادمة.ونوه سمير عبد الحفيظ في هذا السياق بمتانة العلاقات الثنائية التونسية الإسبانية وبما تتميز به من ثقة متبادلة وحرص مشترك لمزيد توطيدها ، مؤكداعلى توفر الفرص لمزيد تعزيز التعاون مع الوكالة لاسيما بعد إعادة فتح مكتبها بتونس سنة 2024 ، خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالمحافظة على البيئة والنجاعة الطاقية و المياه والتنمية الإجتماعية.من جانبه ، اعرب Anton Leis Garcia عن استعداد الوكالة الإسبانية لمزيد تكثيف التعاون مع تونس بما يمكنها من الاستفادة من كافة الآليات المالية والفنية المتاحة في المجالات التي تم التطرق اليها بالاضافة الى دعم القطاع الخاص.وأكد الجانبان على اهمية تكثيف الجهود لوضع إطار إستراتيجي للتعاون في أفضل الأجال يتم فيه ضبط الأولويات الممكن العمل عليها في المدى المتوسط مما يساعد على تحديد المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.