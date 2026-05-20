باجة: يوم إعلامي بمجاز الباب حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق

نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، اليوم الأربعاء، بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعدّدة "سي أم أ" بمجاز الباب من ولاية باجة، يوما إعلاميّا حول صيانة آلات الحصاد، وتعديلها والتوقي من الحرائق، وذلك وبالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، والمركز القطاعي للتكوين في الآلية الفلاحية بجوقار بالفحص، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.وشارك في هذه التظاهرة الحقلية الميدانية أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب والسلجم الزيتي والبقول، إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات وخاصة من معتمديات جنوب الولاية.وبالمناسبة، أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، عبد المجيد أولاد صغير، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم الإعلامي يندرج ضمن الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب لسنة 2026، حيث تمت برمجة يوميين إعلاميين جهويين بكل من مجاز الباب اليوم وبباجة الجنوبية في موفى الأسبوع الجاري لفائدة الفلاحين بجنوب ولاية باجة وبشمالها.وأضاف أنه سيتم في ذات الإطار تنظيم سلسلة من اللقاءات المحليّة المصغرة بكل معتمديات الجهة بهدف صيانة وتعديل كل آلات الحصاد بالجهة البالغ عددها 467 آلة، داعيا الفلاحين إلى الاقبال على هذه الأيام للمحافظة على صابة الحبوب والأعلاف والبقوليات.وتضمّن اليوم الإعلامي حصّة تطبيقية لفائدة الفنيين والفلاحين في قطاع الحبوب والزراعات الكبرى أمّنها خبراء من المركز القطاعي للتكوين في الآلية الفلاحية بجوقار من معتمديّة الفحص من ولاية زغوان حول طرق الصيانة آلات الحصاد خاصة لتجنب الحرائق، ومداخلة لممثل الحماية المدنية بباجة حول إجراءات التوقي من الحرائق في المخازن وحقول الزراعات الكبرى.وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة تعديل وضبط آلات الحصاد حسب طبيعة المحصول وظروف العمل، والصيانة الدورية والوقائية للآلات قبل انطلاق موسم الحصاد، واعتماد التقنيات المناسبة للحد من ضياع الحبوب أثناء الحصاد والنقل والتخزين.كما تم التركيز على التوعية بمخاطر الحرائق وطرق الوقاية منها خلال الموسم، وعلى أهميّة التدخل السريع والتصرف السليم عند نشوب الحرائق، والإشارة إلى أهميّة دعم التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان موسم حصاد ناجح وآمن وتحسين المردودية والحصول على منتوج ذو جودة.