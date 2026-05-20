البرلمان يشارك في ندوة افتراضية للاتحاد البرلماني الدولي حول الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب سامي الرايس، اليوم الاربعاء، حرص المؤسسة التشريعية في تونس على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بجودة العمل التشريعي والرقابي.وبيّن الرايس، خلال مشاركته مع مقرر اللجنة عماد الدين السديري، في ندوة افتراضية حول "الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي: التجارب الأولى والدروس المستفادة" نظّمها الاتحاد البرلماني الدولي (مقره بجينبف/ سويسرا)، أن الانخراط في هذه الديناميكية، من شأنه أن يدعم تموقع تونس كوجهة تكنولوجية واعدة، من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، وفق بلاغ نشره البرلمان.وأبرز حرص البرلمان على إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، في القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، بما يعكس مواكبة التشريعات الوطنية للتحولات التكنولوجية والأنماط الجديدة للإبداع والإنتاج الفني.من جانبه، أفاد السديري في تدخله، بأنّ مجلس نواب الشعب أحدث مؤخرا هيكلا إداريا جديدا تحت اسم "وحدة الاستشراف والذكاء الاصطناعي"، في إطار مواكبة التحولات الرقمية وتطوير آليات العمل البرلماني.وطرح النائبان عددا من المسائل، تعلّقت خاصّة بدور إرساء مدونة سلوك في تأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجميع وتحليل المعطيات بما يساعد على دعم العمل الرقابي للبرلمان، وخاصة في ما يتعلق بدراسة ومتابعة ميزانيات الوزارات.كما تمّ التساؤل حول مناهج العمل والآليات المعتمدة صلب برلمانات الدول المشاركة في هذه الندوة، للاستئناس بها في تطوير الوظائف التشريعية والرقابية، والعمل الاستشرافي صلب المؤسسة البرلمانية.من ناحيتهم، قدّم المشاركون عددا من التجارب البرلمانية المتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستعرضوا استراتيجيات حوكمته، مؤكدين أهمية تحقيق توازن مدروس بين توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور العمل البشري، مع التشديد على ضرورة حماية الأمن السيبراني وضمان سلامة الفضاء الرقمي.يشار الى أن هذه الندوة، تندرج في إطار سلسلة من الندوات الافتراضية التي ينظّمها الاتحاد البرلماني الدولي ضمن مبادرة "العمل البرلماني" حول الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى مساعدة المشاركين على تحديد الإجراءات الملموسة الكفيلة بتعزيز الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات البرلمانية، بالاعتماد على الخبرات والتجارب المقارنة.