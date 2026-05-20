Babnet

الهلال الأحمر ببومهل البساتين يطلق حملة جمع تبرعات لاقتناء الأضاحي واللحوم الحمراء لفائدة العائلات محدودة الدخل

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 16:43
      
أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر ببومهل البساتين من ولاية بن عروس حملة لجمع التبرعات قصد اقتناء عدد من الأضاحي وكميات من اللحوم الحمراء بهدف توزيعها على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة عيد الأضحى. 
وقالت مسؤولة العمل الاجتماعي بالهيئة، دعاء بن سليمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الهيئة أطلقت منذ أيام  نداء على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي لجمع تبرعات بمناسبة عيد الأضحى قصد توفير الأضاحي واللحوم الحمراء لفائدة العائلات محدودة الدخل وأصحاب الحق المتمركزين بمدينة بومهل والمسجلين ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة.


وتابعت بن سليمان أن الهيئة دأبت منذ السنوات الماضية على تنظيم هذه الحملة التي تتواصل حتى عشية عيد الأضحى، وتهدف إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، ومساندة العائلات المحتاحة، كما تسعى في حدود ما توفر لها من إمكانيات، وحسب الموارد والكميات التي سيتم استقبالها، الى ادخال الفرحة خلال هذه المناسبة على مستحقيها مع إعطاء الأولوية لعائلات الأرامل والأيتام.
وتدعو الهيئة المواطنين إلى المساهمة في هذه الحملة، سواء عبر التبرع بالأضاحي أو اللحوم الحمراء، من خلال الاتصال  بالهيئة في مقرها أو على الرقمين:  50344445- 96712063  للإطّلاع على كلّ تفاصيل الحملة.
