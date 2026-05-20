توقعات بإنتاج 263 ألف طن من الغلال الصيفية ذات النّوى بارتفاع قدره 4.6 بالمائة

ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النّوى للموسم الحالي 2026/2025 حوالي 263 ألف طن مقابل زهاء 252 ألف طن في الموسم الفارط، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة.وأظهرت المعطيات التي تحصلت عليها "وات" من المجمّع المهني المشترك للغلال، أنّ زيادة إنتاج الغلال الصّيفية ذات النّوى يعود، أساساً، إلى ارتفاع إنتاج الخوخ، الذي شمل جلّ أصنافه بمختلف أقطاب الإنتاج (سيدي بوزيد وبن عروس ومنّوبة)، في حين شهدت بعض الأنواع الأخرى تراجعاً متفاوتاً في نسب الإنتاج.ويعزى التّراجع في بعض الأصناف إلى التّغيرات المناخية الآخذة في التّطور في اتّجاه التّأثير على نسق الإنتاج ودرجة نضج الثّمار.ومن جانب آخر، سجلت المساحة الجملية المستغلة لغراسة الغلال الصّيفية ذات النّوى تراجعا طفيفاً بنسبة 3 - % لتصل إلى 191635 هكتار مقارنة بـ 197562 هكتار في الموسم الماضي.تفاصيل الإنتاج حسب الأنواعووفقاً للتقديرات الأوّلية، تتوزّع صابة هذا الموسم على الخوخ والنكتارين، ليحتل الصّدارة بحجم إنتاج متوقع بما قدره 138.5 ألف طن مقابل نحو 123 ألف طن في الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 12.6%.ويتوزّع هذا الإنتاج بين 48.7 ألف طن خوخ بدري و68.6 ألف طن خوخ فصلي و19.6 ألف طن خوخ متأخر و1600 طن من النكتارين.وبالنسبة إلى المشمش استقر الإنتاج في حدود 43.5 ألف طن، وهو نفس مستوى الموسم الفارط، ويتوزع بين 29 ألف طن مشمش بدري و14.5 ألف طن مشمش فصلي، أمّا اللّوز الجافّ فيقدّر الإنتاج بنحو 53.7 ألف طن مقابل 56.5 ألف طن خلال الموسم المنقضي، مسجلاً انخفاضا بنسبة 5 - %.وفي ما يخصّ ثمرة "العوينة"، أبرزت تقديرات نفس المصدر، أن يبلغ إنتاجها 17.5 ألف طن مقابل 17.474 ألف طن في الموسم الماضي، بزيادة طفيفة في حدود 2.9 % بينما شهد إنتاج "حبّ الملوك" تراجعاً حادّاً بنسبة 27%، حيث من المنتظر إنتاج 7000 طن، فقط، مقابل 9600 طن في الموسم الفارط.وفي ما يتعلق بثمرة "البوصاع" استقر الإنتاج تقريباً في نفس مستويات العام الماضي ليبلغ 2800 طن مقابل 2750 طن.التّوزيع الجغرافي وأبرز الولايات المنتجةتُظهر بيانات المجمّع المهني المشترك للغلال، تبايناً واضحاً بين الولايات من حيث حجم الإنتاج ونسب النمو، اذ تصدرت ولاية القيروان المرتبة الاولى وطنيا في انتاج هذا الصنف من الغلال الصيفية بصابة في حدود 39,353 الف طن (استقرار بنسبة 2% مقارنة. بالموسم الماضي) تليها ولاية بن عروس بانتاج اجمالي بحوالي 35,938 الف طن (بزيادة قدرها 24%) فولاية سيدي بوزيد التي تساهم بإنتاج وفير يقدر بـ 22,765 الف طن (رغم تراجع مساحاتها بنسبة 30.7%-).ووفّرت ولاية نابل إنتاجا هاما يصل إلى 21,967 الف طن (رغم تراجع طفيف بنسبة 7%-).ومن خلال ذات البيانات شهدت ولاية منوبة طفرة هامة في الصابة (نمو قياسي في الإنتاج) اذ سجلت نمواً بنسبة 26%+ ليصل إنتاجها إلى 26,090 الف طن وكذلك ولاية القصرين التي حققت نمواً بنسبة 10%+ (30,663 الف طن).في المقابل شهدت ولايات تراجعاً حاداً في مقدمتها ولاية صفاقس التي تقهقر إنتاجها بنسبة 36%- ليستقر عند 6363 طن ثم ولاية المهدية تراجع إنتاجها بنسبة 18%- ليصل إلى 7311 طن.