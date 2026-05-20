الاتفاق على إحداث لجنة قيادة لمتابعة برنامج التوسع في مساحات الزراعات الكبرى المروية بولاية تطاوين

تم الاتفاق في اعقاب جلسة عمل حول برنامج التوسع في الزراعات الكبرى المروية بولاية تطاوين، على إحداث لجنة قيادة برئاسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى لمتابعة برنامج التوسع في مساحات الزراعات الكبرى المروية بولاية تطاوين، تضم كافة المؤسسات المتدخلة، مع الحرص على اعتماد مسار تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية.ودعا المشاركون في الجلسة،التي انعقدت امس الثلاثاء 19 ماي 2026 بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ و كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه حمادي الحبيب، على إعداد تقرير للتقييم الفني والاقتصادي حول إنتاجية المياه بالنسبة للتجارب المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وجرد المساحات الممكن استغلالها خلال الموسم الفلاحي القادم.وشارك في هذه الجلسة كل من المعهد الوطني للزراعات الكبرى، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، ومعهد المناطق القاحلة بمدنين، والإدارة العامة للموارد المائية، والمعهد الوطني للبحوث الزراعية، إلى جانب عدد من الهياكل الفنية والإدارية ذات العلاقة.وأبرز كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه، سعي الوزارة إلى دراسة إمكانية التوسع في مساحات الحبوب المروية بولاية تطاوين، باعتبارها خيارا استراتيجيا واعدا لدعم الإنتاج الوطني من الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.وأكد أن النتائج الأولية المسجلة للتجارب المنجزة كانت مشجعة وواعدة، بما يستوجب مزيد تثمينها من خلال إعداد خطة عمل عملية للتوسع في الزراعات الاستراتيجية المروية بالجهة.وخصصت الجلسة من جهة اخرى الى تشخيص واقع القطاع الفلاحي والموارد المائية المتاحة بالجنوب التونسي وتحديد أولويات التدخل ومناطق التوسع الممكنة للزراعات الكبرى، مع إعداد خريطة لمواقع الاستثمار و عرض نتائج التجارب الميدانية للحبوب المروية بولاية تطاوين على مدى 3 سنوات.كما استعرضت واقع الموارد المائية المتوفرة بولاية تطاوين عبر تقديم تشخيص دقيق للموارد المائية بالجنوب التونسي والتأكيد على توفر موارد مائية هامة يمكن تثمينها بطريقة عقلانية ومدروسة تضمن استدامة هذه الموارد اضافة الىموارد التربة وخصائصها بولاية تطاوين ومدى ملاءمتها لتطوير الزراعات الاستراتيجية المروية.وفي ختام الجلسة، أكد وزير الفلاحة الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه، و ضرورة تكثيف جهود كافة الأطراف لاستشراف آليات تنفيذ هذا البرنامج في إطار رؤية شاملة ومندمجة، مع التأكيد على ضرورة إدراج مختلف الزراعات الاستراتيجية، وخاصة الحبوب والأعلاف واللفت السكري والبطاطا، مع ضمان الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية والمائية.