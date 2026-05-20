إقبال كبير على نقطة بيع الأضاحي بالميزان في السعيدة مقابل عرض ضئيل بسبب عزوف الفلاحين عن المشاركة

وسط إقبال كبير فاق فيه الطلب العرض، تواصل نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل توفير الأضاحي بعدد محدود لم يتجاوز اليوم الأربعاء 123 خروفا، وذلك نتيجة عزوف مربي الماشية والفلاحين عن تزويد النقطة على نحو السنوات الماضية، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية "وات".وبلغ عدد الخرفان التي تم توفيرها أوّل أمس الاثنين وأمس الثلاثاء 549 خروفا بيعت في وقت قياسي للمواطنين الذين توافدوا بأعداد كبيرة من جميع الولايات المجاورة على النقطة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم.واقتصرت المشاركة في النقطة على تعاونية وحيدة وهي تعاونية العمل بالقيروان، وأربع وحدات انتاج فلاحي، فيما اقتصرت مشاركة الفلاحين على ثلاثة فلاحين فقط وفّروا منذ انطلاق نشاط النقطة 25 خروفا.وأشارت الرمضاني إلى أن مساهمة الهياكل التابعة للدولة تعتبر هامة في تزويد النقطة، إذ وفّر ديوان تربية الماشية، عبر ضيعتي صوّاف بولاية زغوان وفريطيسة بماطر من ولاية بنزرت، 185 رأسا، وسيواصل التزويد المنتظم حسب المتوفر من الخرفان، بينما وفّر ديوان الأراضي الدولية 60 رأسا.وفي تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات"، عبّر عدد من المواطنين عن خيبة أملهم، حيث انتظروا لساعات أمام النقطة لكنّهم لم يجدوا خيارات مناسبة، فرغم تأمين وحدات الحرس الوطني للمكان إلّا أنّ مرتادي النقطة يتدافعون نحو الشاحنات فور دخولها إلى الفضاء، لتنفذ بذلك الخرفان في وقت وجيز جدا وبعد دقائق من فتح المدخل.وطالب المستجوبون المصالح الساهرة على هذه النقطة بمضاعفة عدد الاضاحي، خاصة في ظل الأسعار المشطّة في نقاط البيع الخاصة، والتي تفوق إمكانيات العائلات وقدرتهم الشرائية، وفق تأكيدهم.من جانبه، أيّد المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك هذه الملاحظات، حيث أكدت الكاتبة العامة للمنظمة جليلة بالناصر أن العرض ضئيل جدا أمام حجم الطلب، لذلك فلحاجة ملحة إلى مزيد توفير الاضاحي بالميزان في هذه النقطة الهامة التي تلعب دورا هامّا في تعديل أسعار الأضاحي، وإلى القضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب.وأشارت إلى توفر المراقبة الصحية والبيطرية من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بهذه النقطة، فضلا عن مراقبة هياكل التجارة، ومنظمة الدفاع عن المستهلك.يشار الى ان الاسعار المرجعية لبيع الخرفان بالميزان بالنقطة بلغت بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كغ 27 دينارا للكلغ حي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كغ 25.8 دينارا، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كغ 23.8 دينارا للكلغ حي.