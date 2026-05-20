الإعلان عن الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية

أكد وزير السياحة، سفيان تقية، أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 يمثل تتويجًا لمكانتها الحضارية والثقافية والسياحية، وتجسيدًا لما تشهده الوجهة التونسية من تطور إيجابي على مستوى تنوع الأسواق السياحية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز صورة تونس كوجهة مستقرة وآمنة وجاذبة.جاء ذلك خلال اشرافه على الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، والتي اسفرت عن فوز الطالبتين نور جنات الدخلاوي (المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة) وسليمة بن حريز (المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمعي البصري والتصميم بتونس) بالجائزة الاولى.وتحصلت على الجائزة الثانية الطالبة هالة تميمي (المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان) فيما آلت الجائزة الثالثة للطالبتين إيناس الملولي ويسرى الحمايدي من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.وأكد الوزير أنه عملاً بتوجهات رئيس الجمهورية، تواصل وزارة السياحة دعمها للشباب وفتح المجال أمامه للمساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى، باعتباره قوة اقتراح وإبداع وطاقة قادرة على صناعة المستقبل. وفي هذا الاطار ومن هذا المنطلق تم تنظيم هذه المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لتونس عاصمة السياحة العربية 2027 بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تمكين الشباب التونسي من المساهمة الفعلية في المشاريع الوطنية الكبرى.وقد شهدت المسابقة إقبالًا هامًا من الطلبة والمؤسسات الجامعية حيث عرفت مختلف مراحلها، بما في ذلك الهاكتون المنظم بالمعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف، مستوى متميزًا من الابتكار والاحترافية والتنافس الإيجابي بين المشاركين، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة السياحة.وفي هذا الإطار، ثمّن تقية، مساهمة كافة الطلبة المشاركين في هذه المبادرة الوطنية، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال المقدمة وروح المبادرة والإبداع التي أظهرها الطلبة، حيث تجاوز عدد المقترحات المشاركة 100 ملف، بما يعكس ما تزخر به الجامعات التونسية من طاقات شابة وكفاءات قادرة على الابتكار والمنافسة وطنيا ودوليا.وقال "أنه واليوم، ونحن نعلن عن النتائج النهائية، فإننا لا نعلن فقط عن جوائز، بل نعلن عن تصميم هوية بصرية سترافق الوجهة التونسية خلال سنة 2027 ، هوية تعكس صورة عاصمة نابضة بالحياة، تجمع بين أصالة التاريخ وروح العصر".وتم التاكيد في ختام الفعاليات، على أن الهوية البصرية الفائزة ستُعتمد كشعار لبرنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027"، بما يعكس الثقة في قدرات الطلبة وكفاءتهموحضر الاعلان عن نتائج المسابقة كل من والي تونس عماد بوخريص وأحلام الدخلاوي المديرة العامة للشؤون الطالبية وعبد الرحيم سليمـــان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ورؤساء المديرين العامين لعدد من المؤسسات البنكية والتأمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية والجامعية والإعلامية وثلة من المبدعين والطلبة.