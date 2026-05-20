منوبة: معاينة ميدانية بعد الاشتباه في تجاوزات مرتبطة بعملية سقي ارض فلاحية

قامت المصالح المحلية بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة، في اطار الحرص على التصدي للتجاوزات المرتبطة بالصحة الغذائية، بتنظيم عملية معاينة ميدانية مشتركة من الهياكل المعنية ووحدات الحرس الوطني، اول أمس الاثنين، على اثر التفطن لقيام فلاح بجهة الشويقي بريّ قطعة أرضه الممتدة على مساحة 5 هكتارات بمياه ملوثة، وفق ما ورد بمحضر المعاينة الذي تلقت صحفية "وات" نسخة منه.وقام ممثلو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية المنتجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط الوضعية، بالمعاينة ليتبين قيام الفلاح بوضع حاجز من الأكياس بمجرى وادي "بن قيطة" المتاخم للعقار لتحويل المياه الى ارضه وهي مياه تبين انها متأتية من الصرف الصحي، حيث قام الفلاح بتحويلها وتجميعها بحوض مائي واستعمالها في الري.وقد تبين اثر معاينة وضع مجرى تصريف المياه الملوثة، وفق محضر المعاينة، أنه من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة الشويقي التي تشرف على صيانتها احدى الشركات الخاصة، وتتولى المصالح المعنية مواصلة التثبت في أسباب تسرب المياه غير المعالجة من الشبكة في الوسط الطبيعي واخذ عينات للقيام بالتحاليل الجرثومية والفيزيوكميائية للمياه المستعملة في ري المساحات التى تم رصدها.وستفتح المصالح الأمنية محضر مخالفة في الغرض ضد الفلاح من أجل استعمال مياه الصرف الصحي للري والممثل القانوني للشركة المكلفة بالصيانة في ما يتعلق بتصريف مياه الصرف الصحي في المحيط الطبيعي المتمثل في مجرى الوادي.كما ستتولى مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة طبقا للقوانين وفق نصّ محضر المعاينة، وذلك في انتظار الإجراءات الجهوية التي ستتخذ بهذا الخصوص ومنها إصدار قرار إتلاف للمنتوج حسب الإجراءات المعمول بها.وتأتي هذه العملية، في إطار الحرص على التصدي لهذه التجاوزات لما تمثله من مخاطر على الصحة العامة ولما تشكله من إخلال فادح بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.