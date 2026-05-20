المهدية: اللجنة الجهوية لاسناد رخص استغلال محلات التبغ تنطلق في قبول المطالب

تشرع اللجنة الجهوية لإسناد رخص استغلال محلات التبغ بولاية المهدية انطلاقا من اليوم الأربعاء، في قبول مطالب الراغبين في الحصول على هذه الرخص.وضبطت اللجنة، وفق بلاغ لها، تاريخ 17 جويلية 2026 كآخر أجل لقبول المطالب مشفوعة بالوثائق التي ينص عليها القانون، وحدّدت عدد الرخص المزمع إسنادها على مستحقيها بـ436 رخصة بعنوان 2026 موزعة على مختلف معتمديات الجهة.وستعتمد اللجنة مقاييس موضوعية في إسناد الرخص، تتم من خلالها مراعاة الوضعيات الإجتماعية والصحية والدخل العائلي للمترشحين، وستضبط الأولوية في قبول المطالب وفقا لعدد النقاط التي يتحصل عليها المترشح ومنها 45 نقطة للدخل الذي يقل عن الأجر السنوي الأدنى المضمون و30 نقطة للدخل الذي يساويه و15 نقطة عن الأجر الذي يفوقه.وتسند اللجنة 10 نقاط عند توفر شرط يتمثل في "أن لا يكون لقرين المترشح دخلا قارا أو جراية عمرية أو منحة قارة"، ويرتقب أن تعتمد اللجنة على خارطة طريق جهوية لتوزيع محلات بيع التبغ لتحديد الحاجيات الحقيقية مع احترام الآجال في الرد على مطالب المواطنين في هذا المجال.وستعمل اللجنة، وفق ذات البلاغ، على حصر رخص التبغ غير النشيطة والبت فيها لإعادة توزيعها طبقا للترتيب المنظمة للقطاع.