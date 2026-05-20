Babnet

سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للمعطلين عن العمل امام مقر الولاية

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 13:05
      
نفّذ عدد من المعطلين عن العمل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية سيدي بوزيد، للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعياتهم الاجتماعية، وذلك بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
وذكرت عضو المكتب الجهوي لاتحاد المعطلين عن العمل زهور فريجي في تصريح لصحفي "وات" ان هذا التحرك يأتي للمطالبة بالتشغيل والحق في العمل وتطبيق القانون عدد 18 الذي تمت المصادقة عليه منذ قرابة 6 اشهر دون اصدار امر ترتيبي لتنفيذه، وتنديدا بما اسمتها "سياسة المماطلة" في اتخاذ القرارات إزاء ملفهم.
وبينت ان المطلب الأساسي اليوم لم يعد مقتصرا على تفعيل المنصة بل توضيح العدد الجملي للمنتفعين بالقانون عدد 18 والقائمة الرسمية والنهائية للمنتفعين به، وطالبت بتحديد تاريخ رسمي لبداية الانتدابات.

ورفع المحتجون العديد من الشعارات الداعية الى انصافهم والاعلان عن قرار واضح في ما يخصّ عملية انتدابهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
