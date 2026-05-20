JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:38 Tunis

باحثة تونسية تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات بالولايات المتحدة الامريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0d9b2d7dff72.00865292_oeipjlngkmqhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 12:27 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحصلت الباحثة التونسية، فاتن المولدي درواز، على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية، في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل.

وأورد موقع مركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق حول المرأة (الكريديف) بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الابتكار يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة ويعكس قدرة الكفاءات التونسية على الإبداع والمنافسة عالميا.


ويعتمد هذا الانجاز العلمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة.


ويمثل هذا التتويج العلمي سابقة لامرأة تونسية وعربية في مجال هندسة السيارات يتم تسجيلها رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية مما يعكس قدرة الكفاءات التونسية على الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي.

يشار الى أن الباحثة، فاتن المولدي درواز، هي خريجة الجامعة العمومية التونسية، وأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وسبق لها الحصول على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعة خلال سنة 2023.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329647

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:26
16:05
12:23
05:08
03:24
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
25°-16
28°-15
28°-16
27°-17
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/05)     1008,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/05)   28327 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>