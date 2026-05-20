باحثة تونسية تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات بالولايات المتحدة الامريكية

تحصلت الباحثة التونسية، فاتن المولدي درواز، على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية، في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل.وأورد موقع مركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق حول المرأة (الكريديف) بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الابتكار يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة ويعكس قدرة الكفاءات التونسية على الإبداع والمنافسة عالميا.ويعتمد هذا الانجاز العلمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة.ويمثل هذا التتويج العلمي سابقة لامرأة تونسية وعربية في مجال هندسة السيارات يتم تسجيلها رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية مما يعكس قدرة الكفاءات التونسية على الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي.يشار الى أن الباحثة، فاتن المولدي درواز، هي خريجة الجامعة العمومية التونسية، وأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وسبق لها الحصول على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعة خلال سنة 2023.